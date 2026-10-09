Tuai Perhatian, Intip Momen Seru Song Kang, Lee Jun Young, hingga Jang Gyuri di Lokasi Syuting Drama

JawaPos.com – Diperankan Song Kang, Lee Jun Young, drama Korea bertajuk Four Hands, Two Sonatas telah merilis video di balik layar (making-of) yang baru

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (9/10), video tambahan yang menampilkan momen-momen di balik layar diunggah STUDIO DRAGON, rumah produksi drama tersebut

Pemain serta latihan yang dilakukan di balik layar demi menciptakan penggambaran yang realistis saat memimpin orkestra dan memainkan musik.

Jadi menarik, terlihat adegan-adegan yang tidak ditayangkan dalam drama, seperti interaksi singkat antara Song Kang dan Jang Gyuri.

Aktor Song Kang bahkan memuji Jang Gyuri karena berhasil membawakan adegan tersebut dengan sangat baik.

Berbagai adegan ditampilkan, terlihat pengambilan gambar di mana karakter Lee Jun Young menyapa karakter Song Kang dengan senyuman.

Menariknya, kedua karakter mereka tidak akrab di dalam drama, namun justru berpelukan sambil tersenyum setelah syuting adegan itu selesai.

Sebelumnya Lee Jun Young sukses menjadi pemeran utama dalam drama Reborn Rookie, dimana ia mendapat pujian dari penggemar

Song Kang juga membuktikan aktingnya lewat beberapa drama seperti Nevertheless, dimana ia mendapat atensi.