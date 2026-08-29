Lima Tahun Berlalu, Song Kang dan Kim So Hyun Kembali Jadi Pasangan di Drama Baru

kim so hyun (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Song Kang dan Kim So Hyun akhirnya kembali dipertemukan dalam proyek drama romantis terbaru.
Menurut laporan Soompi, MBC secara resmi mengumumkan pada 25 Agustus bahwa kedua aktor tersebut telah dikonfirmasi menjadi pemeran utama 'White Scandal'.
Drama ini sekaligus menjadi reuni mereka setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat chemistry sebagai pasangan muda dalam 'Love Alarm'.
'White Scandal' diadaptasi dari webtoon dan mengisahkan Dan Yi Hyuk, seorang pewaris chaebol generasi ketiga sekaligus aktor papan atas yang enggan mengambil alih perusahaan keluarganya.
Karakter tersebut akan diperankan oleh Song Kang. Di balik kehidupannya sebagai bintang populer, Yi Hyuk ternyata menyimpan tekanan besar akibat perebutan suksesi di keluarga chaebol.
Sementara itu, Kim So Hyun akan bertransformasi menjadi Ji Eun Seol, mantan aktris cilik yang pernah memiliki masa depan cerah sebelum kariernya jatuh akibat sebuah insiden.
Meski kini bekerja sebagai manajer, Eun Seol masih belum menyerah pada impiannya untuk kembali berakting.
Takdir kemudian mempertemukannya kembali dengan Yi Hyuk, sosok yang berada di pusat kejadian kelam dalam masa lalunya.
Kisah keduanya semakin menarik karena Yi Hyuk dan Eun Seol sepakat menjalani hubungan palsu untuk mengelabui publik.
Namun, di balik hubungan yang awalnya hanya sebuah kesepakatan, keduanya perlahan berhadapan dengan luka masa lalu dan rahasia yang selama ini terkubur.
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Jawa Pos
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