Jun Ji Hyun dan Song Kang Jadi Sorotan di Paris Fashion Week, Ada Apa? 

Jun Ji Hyun (zapzee.net)
JawaPos.com – Paris Fashion Week jadi panggung bagi sejumlah bintang Asia untuk mencuri perhatian. Kali ini, Jun Ji Hyun dan Song Kang menjadi dua nama yang ramai diperbincangkan, meski keduanya mendapat sorotan karena alasan yang berbeda.
Menurut laporan Zapzee, Jun Ji Hyun menghadiri pertunjukan Saint Laurent untuk koleksi Spring/Summer 2027.
Penampilannya dengan busana hitam transparan langsung memicu perbincangan di media sosial karena sejumlah foto membuat wajahnya terlihat lebih tirus dan tulang pipinya tampak semakin menonjol.
Perbedaan tampilan tersebut kemudian memunculkan beragam komentar. Sebagian netizen menilai Jun Ji Hyun terlihat lebih lelah dari biasanya, sementara lainnya menganggap perubahan tersebut kemungkinan disebabkan pencahayaan serta sudut kamera.
Spekulasi itu semakin mereda setelah Jun Ji Hyun membagikan video dari acara tersebut yang memperlihatkan dirinya tampil lebih segar, tersenyum dan melambaikan tangan kepada penggemar. Ia juga terlihat berbincang dengan Rosé BLACKPINK.
Sementara itu, Song Kang mendapat perhatian lewat momen ringan bersama aktor Thailand Tay Tawan. Keduanya duduk bersebelahan dalam acara fashion tersebut, tetapi Tay Tawan kemudian menyadari bahwa posisi duduknya membuat ia mengambil ruang lebih banyak.
Ia pun mengunggah permintaan maaf kepada Song Kang dan bercanda bahwa sang aktor boleh menendang kakinya jika kejadian serupa kembali terulang.
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