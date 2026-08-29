Lima Tahun Berlalu, Song Kang dan Kim So Hyun Kembali Dipertemukan Lewat 'White Scandal'

JawaPos.com – Drama terbaru MBC “White Scandal” resmi mengumumkan jajaran pemeran utamanya. Song Kang dan Kim So Hyun dipastikan menjadi pasangan utama dalam drama Jumat-Sabtu tersebut.

Proyek ini langsung menarik perhatian karena menjadi reuni keduanya setelah sekitar lima tahun sejak mereka terakhir tampil bersama dalam serial populer “Love Alarm”.

“White Scandal” mengusung kisah romansa tentang saling menyelamatkan yang dibalut hubungan palsu. Ceritanya berpusat pada seorang aktor dari keluarga chaebol generasi ketiga yang tidak ingin menjadi penerus keluarga dan seorang mantan bintang cilik yang kariernya runtuh akibat sebuah insiden. Keduanya kemudian terlibat dalam hubungan pura-pura yang perlahan membawa mereka kembali berhadapan dengan luka masa lalu.

Dalam drama ini, Song Kang berperan sebagai Dan Yi-hyuk, aktor papan atas Korea Selatan sekaligus pewaris keluarga chaebol generasi ketiga. Lahir sebagai anak di luar nikah dari keluarga konglomerat, Yi-hyuk tumbuh dengan berusaha memenuhi citra cucu yang diinginkan sang kakek.

Di depan kamera ia adalah bintang populer, tetapi di balik layar ia merupakan bagian dari keluarga kaya yang tengah berusaha melepaskan diri dari struktur pewarisan.

Sementara itu, Kim So Hyun memerankan Ji Eun-seol, aktris cilik berbakat yang kehilangan popularitas setelah sebuah insiden menghancurkan kariernya.

Meski sempat terpuruk, Eun-seol tidak benar-benar meninggalkan impiannya di dunia akting dan memilih bekerja sebagai manajer di industri hiburan.

Kehidupannya kembali berubah ketika ia bertemu dengan Dan Yi-hyuk, sosok yang memiliki hubungan dengan kejadian masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur.

Reuni Song Kang dan Kim So Hyun menjadi salah satu daya tarik utama “White Scandal”. Jika dalam “Love Alarm” keduanya menghadirkan kisah cinta anak muda yang segar, kali ini mereka akan memainkan karakter yang lebih kompleks dan membawa luka masing-masing.