Hwang Min Hyun Rilis Single Baru OUR, Hadirkan Tiga Lagu Penuh Makna

JawaPos.com – Hwang Min Hyun kembali menyapa penggemar melalui karya musik terbaru. Penyanyi sekaligus aktor tersebut resmi merilis digital single OUR yang membawa kisah personal mengenai perjalanan hidup, kenangan, serta orang-orang yang telah menemani berbagai fase dalam kehidupannya.

Menurut laporan Allkpop, PLEDIS Entertainment sebelumnya telah mengungkap daftar lagu untuk OUR. Single ini terdiri dari tiga lagu, yaitu “OUR” sebagai lagu utama, “Know You Better”, dan “Hotline”.

Ketiga lagu tersebut menggambarkan berbagai emosi dan pengalaman yang membentuk perjalanan Hwang Min Hyun hingga saat ini.

Lagu utama “OUR” merupakan pop bertempo medium yang dibangun dengan suara gitar dan pluck, menciptakan nuansa dreamy yang lembut.

Liriknya menggambarkan perasaan yang tetap bertahan meskipun waktu terus berjalan dan banyak hal mengalami perubahan.

Konsep tersebut menjadi inti dari pesan album, yakni hubungan “kita” yang tetap memiliki arti di tengah perjalanan hidup.

Sementara itu, “Know You Better” menghadirkan sensasi berbeda dengan menggambarkan kegembiraan ketika mulai jatuh hati kepada seseorang.

Adapun “Hotline” mengusung pendekatan alternative pop dan berisi janji untuk menjadi sosok yang dapat selalu diandalkan. Perbedaan karakter ketiga lagu tersebut memperlihatkan sisi vokal Hwang Min Hyun yang semakin beragam.

OUR juga menjadi rilisan musik terbaru Hwang Min Hyun setelah sebelumnya merilis “Truth” pada Februari 2026.