Hwang Min Hyun Kembali Aktif di Panggung Musik, Bagikan Video Dance untuk Lagu OUR

JawaPos.com - Hwang Min Hyun menarik perhatian penggemar lewat perilisan video koreografi untuk lagu terbarunya, “OUR”.
Video tersebut memperlihatkan sisi penampilannya yang lebih matang dengan gerakan tari yang rapi dan ekspresif.
Kehadiran konten ini menjadi hadiah tambahan bagi penggemar yang telah menantikan aktivitas musiknya setelah ia kembali dari masa wajib militer.
Menurut laporan allkpop, Hwang Min Hyun mengunggah video koreografi “OUR” melalui kanal YouTube resminya pada 11 Oktober.
Berbeda dari penampilan di program musik yang menggunakan berbagai perpindahan kamera, video ini menampilkan koreografi dengan sudut pengambilan gambar yang lebih sederhana.
Pendekatan tersebut membuat penonton dapat melihat detail gerakan, formasi, dan kekompakan para penari dengan lebih jelas.
Dalam video tersebut, Hwang Min Hyun tampil mengenakan pakaian kasual berwarna cerah, sementara para penari latarnya mengenakan busana hitam.
Ia mengawali penampilan dengan gerakan yang lembut dan terkendali, sesuai nuansa dreamy dari lagu “OUR”.
Saat memasuki bagian chorus, koreografi berubah menjadi lebih kuat melalui gerakan khas yang menonjolkan ketepatan serta kontrol tubuhnya.
Perpaduan gerakan individu dan formasi kelompok menciptakan penampilan yang dinamis tanpa menghilangkan suasana hangat lagu.
Lagu “OUR” merupakan trek utama dari single digital dengan judul yang sama, yang dirilis pada 7 Oktober 2026. Lagu pop bertempo sedang ini mengandalkan aransemen minimalis dengan dominasi gitar.
Liriknya menyampaikan pesan bahwa meskipun waktu berlalu, musim berganti, dan kehidupan sehari-hari berubah, perasaan serta ikatan antara dua orang dapat tetap bertahan. Single tersebut memuat tiga lagu, yakni “OUR”, “Know You Better”, dan “Hotline”.
Comeback kali ini juga menjadi momen penting karena Hwang Min Hyun kembali menjalani rangkaian promosi di program musik besar Korea Selatan setelah sekitar tiga tahun tujuh bulan.
Ia tampil di M Countdown, Music Bank, Show! Music Core, dan Inkigayo dalam pekan pertama promosinya.
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