Hwang Min Hyun Akan Rilis “OUR” pada Oktober, Comeback Musik Usai Wamil 

hwang min hyun (x @koreanupdates)

JawaPos.com – Hwang Min Hyun bawa kabar bahagia untuk penggemarnya dengan mengumumkan rencana comeback musik melalui digital single terbaru berjudul “OUR”.

Lagu tersebut akan dirilis pada Oktober 2026 dan akan menjadi karya musik terbarunya setelah ia kembali dari wajib militer. Meski begitu, tanggal perilisan resmi “OUR” belum diumumkan.

“OUR” menjadi rilisan baru Hwang Min Hyun sekitar tujuh bulan setelah “Truth”, digital single yang dirilis pada Februari lalu. “Truth” sendiri menandai kembalinya sang solois ke dunia musik setelah menyelesaikan masa wajib militernya.

Dengan hadirnya “OUR”, Hwang Min Hyun kembali memperlihatkan aktivitasnya sebagai penyanyi setelah sebelumnya lebih banyak bersiap untuk proyek akting.

Menurut laporan allkpop, kabar perilisan “OUR” pertama kali diberitakan oleh Hankook Ilbo pada 15 September. Rilisan ini juga menjadi bagian dari aktivitas Hwang Min Hyun sebelum kembali melanjutkan karier aktingnya.

Setelah menyelesaikan wajib militer pada Desember tahun lalu sebagai pekerja layanan publik, ia mulai kembali menyapa penggemar melalui musik dan berbagai aktivitas lainnya.

Hwang Min Hyun juga tengah mempersiapkan sejumlah proyek di dunia akting. Ia telah menyelesaikan proses syuting “Study Group 2” setelah keluar dari wajib militer dan kini dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran akting lainnya.

Salah satu proyek terbaru yang ramai diperbincangkan adalah drama tvN “Iseop’s Romance”, di mana ia dilaporkan menjadi pemeran utama pria baru sebagai Tae I Seop setelah Lee Jong Suk meninggalkan proyek tersebut.

Hwang Min Hyun sendiri memulai karier sebagai member NU’EST sebelum kemudian bergabung dengan grup proyek Wanna One. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan sebagai solois sekaligus aktor. Album solo Truth or Lie serta sejumlah single seperti “Truth” menjadi bagian dari perjalanan musik solonya.