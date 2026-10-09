Byeon Woo Seok Dikelilingi Bintang Besar, Ini Jajaran Pemain Solo Leveling Live-Action

JawaPos.com – Serial live-action Netflix Solo Leveling semakin menarik perhatian setelah mengumumkan jajaran pemain terbarunya.

Han So Hee, Kang You Seok, Sung Joon, Lee Sung Min, dan Rain resmi bergabung dengan Byeon Woo Seok yang sebelumnya telah dikonfirmasi sebagai pemeran utama.

Menurut laporan Soompi, Han So Hee akan memerankan Cha Hae In, Hunter peringkat S kesembilan di Korea sekaligus satu-satunya Hunter perempuan dengan peringkat tersebut.

Karakter ini dikenal menggunakan pedang panjang sebagai senjata utamanya. Sementara itu, Kang You Seok dipercaya memerankan Yoo Jin Ho, putra kedua keluarga konglomerat Yoojin Group yang kemudian menjadi rekan sekaligus pendukung setia Sung Jin Woo.

Sung Joon juga akan tampil sebagai Woo Jin Chul, Hunter peringkat A sekaligus kepala inspektur Tim Pengawasan Asosiasi Hunter Korea.

Ia bertugas memantau pergerakan para Hunter dan menjadi salah satu orang pertama yang mencurigai bahwa Sung Jin Woo telah mengalami kebangkitan kembali. Kehadiran karakter ini diprediksi penting dalam perjalanan Sung Jin Woo mengungkap kekuatan barunya.

Selain pemeran utama, Lee Sung Min dan Rain akan tampil sebagai pemeran khusus. Lee Sung Min memerankan Go Gun Hee, Hunter tingkat tinggi yang telah pensiun dan kini menjabat sebagai ketua Asosiasi Hunter Korea.

Sementara itu, Rain dipercaya memainkan Baek Yoon Ho, pemimpin White Tiger Guild yang merupakan Hunter peringkat S dengan kemampuan berubah menjadi makhluk buas.

Solo Leveling mengikuti kisah Sung Jin Woo yang diperankan Byeon Woo Seok, seorang Hunter peringkat E yang dianggap sebagai yang terlemah dalam kelompok pemburu monster.