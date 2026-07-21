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Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 03.12 WIB

Byeon Woo Seok Tampil Berbeda di Pemotretan GQ Korea, Visual Barunya Jadi Sorotan

byeon woo seok dalam GQ (x @GQKOREA) - Image

byeon woo seok dalam GQ (x @GQKOREA)

JawaPos.com - Byeon Woo Seok menjadi sorotan setelah tampil dengan gaya yang berbeda dalam pemotretan terbaru untuk GQ Korea.

Dikutip ari The Chosun, foto yang dirilis melalui akun resmi majalah tersebut memperlihatkan sang aktor meninggalkan citra lembut yang selama ini melekat pada dirinya dan mencoba konsep yang lebih berani.

Sebagai model, Byeon Woo Seok tampil dengan rambut panjang sebahu, anting mencolok, serta busana yang memperlihatkan garis tulang selangkanya.

Penampilan tersebut menciptakan aura baru yang karismatik dan memperlihatkan sisi lain dari sang aktor yang belum pernah banyak ditampilkan di layar kaca.

Perubahan ini menjadi kontras dengan karakter yang sebelumnya ia perankan dalam drama "Lovely Runner" dan "Perfect Crown". 

Banyak penggemar memuji keberanian Byeon Woo Seok mengeksplorasi gaya berbeda, sekaligus menunjukkan fleksibilitasnya sebagai model dan aktor.

Usai menyelesaikan drama "Perfect Crown", Byeon Woo Seok langsung melanjutkan aktivitasnya di dunia hiburan.

Ia sempat tampil dalam program varietas Netflix "Yoo Jae-seok Camp", sebelum kembali fokus menjalani proyek akting terbarunya.

Saat ini, Byeon Woo Seok menjalani proses syuting serial Netflix "Solo Leveling", adaptasi dari web novel yang telah mencatat lebih dari 14,3 miliar pembacaan secara global. 

Serial bergenre aksi fantasi tersebut mengisahkan perjalanan seorang hunter terlemah yang memperoleh kemampuan luar biasa untuk terus meningkatkan kekuatannya.

Editor: Hanny Suwindari
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