Oh Se Young Mengubah Kehidupan Sung Hoon yang Semula Rapi, Simak Kisahnya di Drama What A Boss Wants

Oh Se Young dan Sung Hoon. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Rasa penasaran tentang kisah Oh Se Young dan Sung Hoon dalam drama Korea What a Boss Wants akan dapat disaksikan pada 11 November pukul 22.20 KST.
Dilansir dari Soompi, Rabu (7/10), keduanya pun siap menghibur penggemar di kala senggang, dimana drama ini juga merilis foto-foto baru menjelang penayangan perdananya
What a Boss Wants berasal dari novel web, menceritakan Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), seorang bos *chaebol* yang tidak memiliki indra perasa makanan.
Suatu hari ia mencari wanita yang suaranya pernah ia dengar di sebuah album, yaitu Lee Eun Chae (Oh Se Young), vokalis utama band indie.
Sung Hoon berperan sebagai Kwon Do Hyuk, CEO Oh Yes Entertainment, ia mengutamakan data dan logika di atas emosi, membangun kehidupan yang tertata sangat rapi.
Kemudian datang Lee Eun Chae hadir sebagai variabel yang sama sekali tak terduga dan mulai mengacaukan keseimbangan hidupnya.
Keduanya terlihat dalam teaser, menunjukkan pakaian bernuansa pastel yang lembut, nampak tagline, "Di antara angka 1 dan 0, kini ada variabel bernama 'kamu'."
Sementara angka-angka tersebut melambangkan keyakinan teguh Kwon Do Hyuk pada logika dan data, kehadiran Lee Eun Chae menjadi variabel tak terduga yang mulai mengganggu kehidupannya
Pada salah satu poster, Lee Eun Chae tampak terkejut melihat gaun merah yang terhampar di pangkuannya, sementara Kwon Do Hyuk memegang ujung gaun itu dengan santai dan ekspresi tenang.
Keduanya juga duduk berdampingan dengan jarak yang cukup terlihat, kecanggungan serta rasa penasaran pun mulai tumbuh.
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Jawa Pos
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