Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants” 

JawaPos.com – Lee Jung Shin CNBLUE tunjukkan pesona berbeda melalui drama terbaru, “What a Boss Wants”.
Dalam drama romantis ini, ia bertransformasi menjadi dokter anak tampan yang memiliki kepribadian hangat, ceria, dan mudah membuat orang di sekitarnya merasa nyaman.
Menurut laporan Soompi, Lee Jung Shin memerankan Moon Tae Kyung, seorang dokter anak yang ramah dan penuh perhatian. Senyum cerah serta sikapnya yang mudah bergaul menjadi daya tarik utama karakter tersebut.
Penampilannya juga semakin menonjol berkat tatapan lembut dan gaya rambut fluffy yang memberikan kesan “puppy-like”.
Tak hanya terlihat menawan dalam balutan jas dokter, Moon Tae Kyung juga memiliki gaya kasual yang tak kalah menarik.
Dalam potongan gambar terbaru, Lee Jung Shin tampil dengan berbagai busana mulai dari jaket denim hingga jaket kulit. Perubahan gaya tersebut memperlihatkan sisi hangat dan santai dari karakter yang ia mainkan.
Moon Tae Kyung digambarkan sebagai sosok yang hampir sempurna dalam berbagai aspek. Selain memiliki penampilan menarik dan kemampuan yang mumpuni sebagai dokter, ia juga dikenal sebagai pribadi yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu.
Karakter inilah yang membuatnya disebut sebagai sosok “hexagonal man”, istilah untuk seseorang yang memiliki keunggulan di berbagai sisi.
“What a Boss Wants” sendiri diadaptasi dari web novel dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada Kwon Do Hyuk, seorang chaebol yang tidak memiliki selera musik dan berusaha menemukan perempuan dengan suara yang ia dengar dalam sebuah album.
Perempuan tersebut adalah Lee Eun Chae, vokalis utama band indie yang kemudian menjadi satu-satunya variabel tak terduga dalam kehidupannya yang selama ini sempurna.
Kehadiran Lee Jung Shin sebagai Moon Tae Kyung tentunya menambah daya tarik drama ini, terlebih dengan karakter hangat yang berbeda dari peran-peran sebelumnya.
“What a Boss Wants” dijadwalkan tayang perdana pada 11 November 2026, sehingga penonton akan segera melihat bagaimana pesona sang dokter bersinggungan dengan kisah romantis para karakter utamanya.
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