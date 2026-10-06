Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants” 

Lee Jung Shin (x @soompi)


JawaPos.com – Lee Jung Shin CNBLUE tunjukkan pesona berbeda melalui drama terbaru, “What a Boss Wants”.

Dalam drama romantis ini, ia bertransformasi menjadi dokter anak tampan yang memiliki kepribadian hangat, ceria, dan mudah membuat orang di sekitarnya merasa nyaman.

Menurut laporan Soompi, Lee Jung Shin memerankan Moon Tae Kyung, seorang dokter anak yang ramah dan penuh perhatian. Senyum cerah serta sikapnya yang mudah bergaul menjadi daya tarik utama karakter tersebut.

Penampilannya juga semakin menonjol berkat tatapan lembut dan gaya rambut fluffy yang memberikan kesan “puppy-like”.

Tak hanya terlihat menawan dalam balutan jas dokter, Moon Tae Kyung juga memiliki gaya kasual yang tak kalah menarik.

Dalam potongan gambar terbaru, Lee Jung Shin tampil dengan berbagai busana mulai dari jaket denim hingga jaket kulit. Perubahan gaya tersebut memperlihatkan sisi hangat dan santai dari karakter yang ia mainkan.

Moon Tae Kyung digambarkan sebagai sosok yang hampir sempurna dalam berbagai aspek. Selain memiliki penampilan menarik dan kemampuan yang mumpuni sebagai dokter, ia juga dikenal sebagai pribadi yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu.

Karakter inilah yang membuatnya disebut sebagai sosok “hexagonal man”, istilah untuk seseorang yang memiliki keunggulan di berbagai sisi.

What a Boss Wants” sendiri diadaptasi dari web novel dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada Kwon Do Hyuk, seorang chaebol yang tidak memiliki selera musik dan berusaha menemukan perempuan dengan suara yang ia dengar dalam sebuah album.

Perempuan tersebut adalah Lee Eun Chae, vokalis utama band indie yang kemudian menjadi satu-satunya variabel tak terduga dalam kehidupannya yang selama ini sempurna.

Kehadiran Lee Jung Shin sebagai Moon Tae Kyung tentunya menambah daya tarik drama ini, terlebih dengan karakter hangat yang berbeda dari peran-peran sebelumnya.

What a Boss Wants” dijadwalkan tayang perdana pada 11 November 2026, sehingga penonton akan segera melihat bagaimana pesona sang dokter bersinggungan dengan kisah romantis para karakter utamanya.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Oh Se Young dan Sung Hoon Siap Hadirkan Kisah Romantis Unik di What a Boss Wants - Image
Music & Movie

Oh Se Young dan Sung Hoon Siap Hadirkan Kisah Romantis Unik di What a Boss Wants

Rabu, 30 September 2026 | 21.27 WIB

Miliki Karisma sebagai CEO, Sung Hoon Siap Memikat dalam Drama What A Boss Wants - Image
Music & Movie

Miliki Karisma sebagai CEO, Sung Hoon Siap Memikat dalam Drama What A Boss Wants

Selasa, 29 September 2026 | 23.31 WIB

Sung Hoon Jadi CEO Karismatik di Drama Romantis What a Boss Wants - Image
Music & Movie

Sung Hoon Jadi CEO Karismatik di Drama Romantis What a Boss Wants

Selasa, 29 September 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore