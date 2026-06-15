Siap-siap, Jay Park Rilis Jadwal Tur Dunia 2026 bersama LNGSHOT

Jay Park dan LNGSHOT. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Menjadi kolaborasi menarik di dunia music Korea, rapper Jay Park dan LNGSHOT akan melakukan tur bersama.
Dilansir dari Soompi, Senin (15/6), belakangan ini, Jay Park secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menambahkan wilayah tujuan baru ke tur Serenades & Body Rolls yang dimulai tahun lalu.
Menariknya, rangkaian tur Jay Park mendatang akan menampilkan LNGSHOT, grup boyband pendatang baru yang baru saja debut di bawah labelnya MORE VISION.
Bagi penggemar yang penasaran, boygrup yang memiliki kepopuleran dalam waktu singkat itu akan menjadi bintang tamu spesial.
Mereka akan mengunjungi São Paulo pada 3 September, Mexico City di tanggal 5 dan 6 di bulan yang sama.
Jay Park dan LNGSHOT juga akan menyapa penggemar di Duluth, GA, Washington, DC, New York, NY, Toronto, Chicago, Illinois, Texas dan beberapa wilayah lainnya.
LNGSHOT meraih ketenaran di dunia musik sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2025.
Anggotanya yaitu Ohyul, Ryul, Woojin, dan Louis, dimana mereka dibentuk dan dikelola oleh More Vision, label rekaman yang didirikan oleh rapper Amerika Jay Park.
Mereka debut pada 13 Januari 2026 dengan single Moonwalkin, single utama dari extended play (EP) pertama mereka, Shot Callers.
Arti nama grup berasal dari frasa ‘long shot,’ memiliki makna yaitu sesuatu dengan kemungkinan keberhasilan yang rendah.
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