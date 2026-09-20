LNGSHOT Bersiap Kembali dengan Musik Baru Jelang Akhir 2026

LNGSHOT (x @kbsworld_enter)
JawaPos.com – LNGSHOT tengah mempersiapkan comeback dengan musik baru pada musim gugur tahun ini.
Berdasarkan laporan industri musik pada 16 September 2026, grup beranggotakan empat member tersebut sedang mempertimbangkan jadwal perilisan pada akhir Oktober atau awal November, sehingga mereka berpotensi kembali menjalani aktivitas promosi sebelum tahun 2026 berakhir.
LNGSHOT merupakan boy group pertama yang diproduksi langsung oleh Jay Park melalui agensinya, More Vision.
Grup ini terdiri dari Ryul, Woojin, Louis, dan Oyul dan memulai debut pada Januari 2026 melalui mini album perdana SHOT CALLERS.
Dua lagu utama, “Saucin’” dan “Moonwalkin’”, menjadi pembuka perjalanan mereka di industri K-pop dan mendapatkan respons yang cukup besar untuk sebuah grup rookie.
Menurut laporan allkpop, LNGSHOT bahkan berhasil mencatat lebih dari 100 juta streaming di Spotify hanya dalam dua bulan setelah debut.
Setelah itu, mereka terus memperlihatkan produktivitas dengan merilis EP Training Day, 4SHOBOIZ MIXTAPE, serta 4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE yang dikerjakan bersama Jay Park.
Berbeda dari grup yang hanya berfokus sebagai performer, para member LNGSHOT juga terlibat dalam proses penulisan lagu dan produksi musik.
Mereka membawa perpaduan hip-hop dan R&B sebagai warna utama, sekaligus menjadi bagian dari identitas More Vision dalam memperkenalkan boy group yang memiliki keterlibatan kreatif dalam karya mereka.
LNGSHOT juga semakin memperluas aktivitas sebagai grup. Mereka telah memperkenalkan nama fandom resmi Shotties dan masuk dalam jajaran artis yang akan tampil di AAA 2026 di Kaohsiung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022