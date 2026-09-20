LNGSHOT Bersiap Kembali dengan Musik Baru Jelang Akhir 2026

JawaPos.com – LNGSHOT tengah mempersiapkan comeback dengan musik baru pada musim gugur tahun ini.

Berdasarkan laporan industri musik pada 16 September 2026, grup beranggotakan empat member tersebut sedang mempertimbangkan jadwal perilisan pada akhir Oktober atau awal November, sehingga mereka berpotensi kembali menjalani aktivitas promosi sebelum tahun 2026 berakhir.

LNGSHOT merupakan boy group pertama yang diproduksi langsung oleh Jay Park melalui agensinya, More Vision.

Grup ini terdiri dari Ryul, Woojin, Louis, dan Oyul dan memulai debut pada Januari 2026 melalui mini album perdana SHOT CALLERS.

Dua lagu utama, “Saucin’” dan “Moonwalkin’”, menjadi pembuka perjalanan mereka di industri K-pop dan mendapatkan respons yang cukup besar untuk sebuah grup rookie.

Menurut laporan allkpop, LNGSHOT bahkan berhasil mencatat lebih dari 100 juta streaming di Spotify hanya dalam dua bulan setelah debut.

Setelah itu, mereka terus memperlihatkan produktivitas dengan merilis EP Training Day, 4SHOBOIZ MIXTAPE, serta 4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE yang dikerjakan bersama Jay Park.

Berbeda dari grup yang hanya berfokus sebagai performer, para member LNGSHOT juga terlibat dalam proses penulisan lagu dan produksi musik.

Mereka membawa perpaduan hip-hop dan R&B sebagai warna utama, sekaligus menjadi bagian dari identitas More Vision dalam memperkenalkan boy group yang memiliki keterlibatan kreatif dalam karya mereka.