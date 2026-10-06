Kim Hye Yoon dan Hwang Minhyun Bintangi Drama “Iseop’s Romance”?

kim hye yoon (x @mahwa_updates)
JawaPos.com – Kim Hye Yoon kembali ke layar kaca melalui drama terbaru berjudul “Iseop’s Romance”.
Aktris “Lovely Runner” tersebut mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama perempuan dan berpeluang dipasangkan dengan Hwang Minhyun yang juga tengah dalam pembicaraan untuk membintangi proyek tersebut.
Menurut laporan Soompi, agensi Kim Hye Yoon, Artist Company, membenarkan bahwa sang aktris telah menerima tawaran untuk “Iseop’s Romance”, tetapi menegaskan bahwa keterlibatannya belum dikonfirmasi.
Kim Hye Yoon dikabarkan akan memerankan Kang Min Gyeong, sementara Hwang Minhyun sedang mempertimbangkan peran Tae I Seop.
“Iseop’s Romance” diadaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada kisah romansa di lingkungan kantor antara Tae I Seop, pewaris generasi ketiga TK Group yang unggul dalam berbagai hal tetapi tidak berpengalaman dalam urusan cinta, dan Kang Min Gyeong, karyawan baru yang memiliki kemampuan kerja bahkan lebih baik darinya.
Jika menerima peran tersebut, Hwang Minhyun akan memerankan Tae I Seop, sosok elite yang selalu berada di posisi teratas dalam kariernya.
Kehadiran Kang Min Gyeong sebagai sekretarisnya kemudian menjadi sesuatu yang tidak biasa karena untuk pertama kalinya ia bertemu seseorang yang mampu membuatnya berada di posisi kedua.
Drama ini sebelumnya telah dikaitkan dengan Lee Jong Suk dan Choi Yoon Ji sebagai pemeran utama. Namun, keduanya akhirnya mundur karena kendala penyesuaian jadwal setelah jadwal produksi dan syuting mengalami perubahan.
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