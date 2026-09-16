Hwang Minhyun Dipertimbangkan Jadi Pemeran Utama Iseop’s Romance Usai Lee Jong Suk Mundur

JawaPos.com – Hwang Minhyun tengah dipertimbangkan untuk menjadi pemeran utama drama romantis terbaru “Iseop’s Romance”. Kabar ini muncul setelah aktor Lee Jong Suk sebelumnya mundur dari proyek tersebut karena adanya perubahan jadwal produksi dan syuting.

Hwang Minhyun ditawari peran Tae I Seop, pewaris generasi ketiga keluarga chaebol pemilik TK Group. Sosok Tae I Seop digambarkan sebagai pria yang unggul dalam hampir segala hal, kecuali urusan cinta.

Kehidupannya mulai berubah ketika seorang pegawai baru bernama Kang Min Gyeong bergabung sebagai sekretarisnya dan menjadi orang pertama yang membuatnya merasakan posisi kedua.

Menurut laporan Soompi, kabar Hwang Minhyun menjadi kandidat pemeran utama berasal dari laporan YTN pada 15 September.

Namun, pihak produksi menegaskan bahwa belum ada keputusan yang dikonfirmasi, sementara PLEDIS Entertainment menyebut Iseop’s Romance sebagai salah satu proyek yang telah ditawarkan kepada Hwang Minhyun. Dengan demikian, keterlibatan sang aktor masih belum resmi.

Iseop’s Romance sendiri merupakan adaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama. Kisahnya berfokus pada romansa di lingkungan kantor antara Tae I Seop, sosok elite yang selalu berada di posisi teratas, dan Kang Min Gyeong, pegawai baru yang kemampuan kerjanya bahkan mampu melampaui dirinya.

Pertemuan keduanya kemudian membuat Tae I Seop menghadapi pengalaman yang sama sekali berbeda, baik dalam pekerjaan maupun perasaan.

Lee Jong Suk sempat dipilih untuk memerankan Tae I Seop. Namun, ia akhirnya meninggalkan proyek tersebut setelah jadwal produksi mengalami penyesuaian.

Pemeran utama perempuan Choi Yoon Ji juga dikabarkan keluar karena kesulitan mencocokkan jadwal, sehingga posisi kedua pemeran utama kini kembali menjadi perhatian.