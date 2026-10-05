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Shafa Nadia
Selasa, 6 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Duo Grup Biru Baru Jadi Terdakwa di DCDC Pengadilan Musik ke-66

DCDC Pengadilan Musik menggelar persidangan untuk mengulik perjalanan dan karya Biru Baru di edisi ke-66. (Istimewa) - Image

DCDC Pengadilan Musik menggelar persidangan untuk mengulik perjalanan dan karya Biru Baru di edisi ke-66. (Istimewa)

JawaPos.com - DCDC Pengadilan Musik menggelar persidangan untuk mengulik perjalanan dan karya Biru Baru di edisi ke-66.

Duo yang digawangi Goldan Tambayong dan Talitha Belinda Esmeralda alias Tata itu dianggap memiliki proses kreatif yang cukup panjang dalam menemukan karakter musik.

Biru Baru tidak hanya berhenti pada satu warna musik, tetapi terus mencari bentuk yang paling sesuai dengan cerita yang ingin mereka sampaikan,” ucap Perwakilan DCDC Agus Danny Hartono.

Tidak hanya mengembangkan warna musik yang khas, Biru Baru juga banyak memasukkan pengalaman personal dalam karya-karyanya.

Mereka berhasil menunjukkan bagaimana sebuah karya bisa tumbuh dari proses eksplorasi yang panjang.

”Dari proses tersebut kemudian lahir karya-karya yang semakin personal dan dekat dengan pendengarnya,” terang Danny.

Biru Baru mulai membangun proyek musik bersama pada 2018. Kedua personel saling mengenal sejak masih di bangku sekolah.

Kebiasaan jamming dan cover lagu berhasil menyatukan chemistry mereka sebagai duo grup.

Nama Biru Baru tercetus usai mereka tampil di sekolah Goldan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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