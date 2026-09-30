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Nanda Prayoga
Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Festival Musik Siap Ramaikan Purwokerto, Ada Tipe-X hingga Pamungkas 

Festival Musik Magnumotion Ground Siap Ramaikan Purwokerto. (Istimewa) - Image

Festival Musik Magnumotion Ground Siap Ramaikan Purwokerto. (Istimewa)

JawaPos.com - Magnumotion memperluas spektrum musik yang dihadirkan melalui gelaran Distorsi Melody X Magnumotion Ground. Acara yang berlangsung di GOR Satria Purwokerto, Jawa Tengah, pada Sabtu (3/10) tersebut mempertemukan 16 musisi dengan karakter musik yang berbeda.

Gelaran ini menjadi bagian dari langkah Magnumotion untuk menghadirkan pengalaman musik yang lebih beragam. Jika sebelumnya Magnumotion memiliki kedekatan dengan musik keras dan komunitas di dalamnya, kini ruang tersebut diperluas dengan menghadirkan musisi dari ranah musik populer.

Konsep tersebut membuat musik dengan karakter keras tetap menjadi bagian dari pertunjukan, sekaligus hadir berdampingan dengan musisi yang memiliki jangkauan pendengar lebih luas.

“Distorsi Melody X Magnumotion Ground menghadirkan kombinasi musisi dengan karakter yang beragam dalam satu gelaran,” ujar Abeth Subiyakti, Festival Director Magnumotion Ground by Resonine dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Deretan musisi yang akan tampil mencakup Tipe-X, Endank Soekamti, Stand Here Alone, Pamungkas, GME, The Jeblogs, Threesixty, The Kick, The Skit, Revenge The Fate, Tinky Winky, Sukatani, Polkadots, Santet, Mahameru, dan ETRNLDLTR.

Sejumlah nama seperti Tipe-X, Endank Soekamti, dan Pamungkas dikenal memiliki cakupan pendengar yang luas di Indonesia. Di sisi lain, Stand Here Alone, Revenge The Fate, Santet, ETRNLDLTR, serta beberapa musisi lainnya membawa karakter musik yang lebih keras.

Komposisi tersebut kemudian dilengkapi GME, The Jeblogs, Threesixty, The Kick, The Skit, Tinky Winky, Sukatani, Polkadots, dan Mahameru. Kehadiran mereka membuat warna musik dalam satu panggung menjadi semakin beragam.

“Kami berharap setiap penonton bisa menemukan alasan mereka sendiri untuk menikmati acara ini, sekaligus mendapatkan pengalaman baru dari musisi yang mungkin belum pernah mereka saksikan secara langsung,” lanjut Abeth.

Selain memperluas pilihan musik, penyelenggaraan di Purwokerto juga menjadi bagian dari upaya Magnumotion Ground mendekatkan gelaran tersebut dengan penikmat musik di daerah. GOR Satria dipilih sebagai lokasi acara yang menyasar penonton dari Purwokerto, Banyumas, hingga kota-kota di sekitarnya.

Menurut Abeth, Purwokerto memiliki energi dan komunitas musik yang menarik untuk menjadi bagian dari gelaran tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
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