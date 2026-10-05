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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.30 WIB

‎Kementerian Kebudayaan Dorong Musik Tradisi Jadi Ekonomi Budaya, FMTI 2026 Dimulai dari Bogor

Kementerian Kebudayaan gelar FMTI 2026 di berbagai daerah, dimulai dari Bogor. (Istimewa) - Image

Kementerian Kebudayaan gelar FMTI 2026 di berbagai daerah, dimulai dari Bogor. (Istimewa)

JawaPos.com - Untuk mempertahankan warisan bagi generasi muda masa akan datang serta menjadi sumber ekonomi bagi pelaku seni, Kementerian Kebudayaan menggelar kegiatan Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2026.

Acara digelar di 10 kabupaten/kota di Indonesia menghadirkan ruang perjumpaan antara musik tradisi, pengetahuan, komunitas, seniman, dan masyarakat serta menggerakkan ekonomi berbasis budaya.

”Kita harus hadir di berbagai lokus, tempat, yang sekarang ini memiliki banyak persaingan dengan berbagai genre musik yang ada di Indonesia dan di dunia. Merajut bayang-bayang berarti juga mempertemukannya, menenun menjadi satu kain yang dapat kita lihat dan rawat bersama,” ujar Menbud Fadli Zon dilansir dari Antara.

FMTI sebagai program tahunan yang berlangsung sejak 2021 ini dijadwalkan akan diselenggarakan juga di Wonosobo, Maumere, Makassar, Kuningan, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, hingga Batusangkar.

Bagi Kementerian Kebudayaan musik tradisi tidak hanya dipertahankan sebagai warisan, tetapi juga dikembangkan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pelaku seni.

Dorongan tersebut di mulai dari Kabupaten Bogor melalui Sangitaloka. Festival tersebut akan digelar di sepuluh kabupaten dan kota di Indonesia.

”Bukan hanya kita jaga dan lindungi, lebih dari itu, harus kita kembangkan dengan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru. Dan kemudian kita manfaatkan menjadi ekonomi budaya, menjadi industri budaya,” kata Fadli.

Dia mengatakan, pengembangan tersebut penting agar kekayaan budaya dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat yang selama ini menjaga dan menghidupkan tradisi.

FMTI Bogor mengangkat tema Bambu dan Bunyi Ritus. Bambu dipilih karena memiliki hubungan dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda, mulai dari alat musik, lingkungan sosial, hingga praktik budaya dan ritual.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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