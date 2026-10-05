Tur LiMiNaL Taemin di Amerika Utara Ditunda, Ini Alasannya

Taemin (X @soompi)
JawaPos.com - Taemin SHINee umumkan penundaan seluruh rangkaian konser Amerika Utara dalam tur dunia LiMiNaL 2026-2027.
Menurut laporan Soompi, keputusan itu diambil karena sejumlah staf penting yang dibutuhkan untuk tur masih menghadapi ketidakpastian terkait visa Amerika Serikat dan proses administrasi lainnya.
Penundaan ini mencakup enam pertunjukan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung mulai 12 Oktober di San Jose.
Setelah itu, Taemin seharusnya tampil di Los Angeles pada 15 Oktober, Las Vegas pada 16 Oktober, Grand Prairie, Texas pada 19 Oktober, Chicago pada 21 Oktober, dan Newark pada 23 Oktober.
Tim Taemin menjelaskan bahwa sejumlah besar personel tur dan produksi yang diperlukan untuk konser masih menunggu visa, sementara belum ada kepastian kapan dokumen mereka akan diterbitkan.
Kondisi ini membuat penyelenggaraan konser sesuai jadwal awal dinilai membawa risiko operasional dan produksi yang signifikan.
Meski ditunda, konser-konser Amerika Utara tidak dibatalkan secara permanen. Pihak Taemin menyatakan bahwa rangkaian Amerika Utara tetap menjadi bagian dari tur LiMiNaL, sementara tanggal dan lokasi baru sedang disusun dan akan diumumkan setelah seluruh pengaturan selesai.
Bagi penggemar yang sudah membeli tiket, pengembalian dana dapat diminta melalui tempat pembelian tiket awal. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur refund akan disampaikan melalui masing-masing platform penjualan tiket.
Sementara itu, penundaan ini secara khusus berlaku untuk rangkaian Amerika Utara. Jadwal tur Taemin di Amerika Latin dan Eropa masih berjalan sesuai rencana yang telah diumumkan.
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