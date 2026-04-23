Menyusul Taemin, Baekhyun Dikabarkan Segera Gabung di Agensi G-Dragon Galaxy Corporation

JawaPos.com - Solois sekaligus member EXO Baekhyun dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan Galaxy Corporation.

Menurut Allkpop pada 22 April 2026, Baekhyun telah bertemu langsung dengan pihak perusahaan untuk membahas detail kerja sama.

Negosiasi disebut masih berlangsung dan keputusan akhir akan ditentukan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan.

Kabar ini muncul setelah sebelumnya Baekhyun bersama rekan satu grupnya di EXO CBX yakni Chen dan Xiumin mengajukan pemutusan kontrak kepada agensi mereka One Hundred Label.

Langkah tersebut diambil setelah adanya dugaan masalah pembayaran serta pelanggaran kontrak yang dilakukan pihak agensi.

Di tengah situasi tersebut, keputusan Taemin yang lebih dulu bergabung dengan Galaxy Corporation semakin memperkuat spekulasi bahwa Baekhyun akan mengikuti langkah serupa.

Jika benar terjadi, keduanya berpotensi berada dalam satu label dan membuka peluang kolaborasi di masa depan.

Galaxy Corporation sendiri dikenal sebagai perusahaan “entertech” yang menggabungkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika dengan industri hiburan.

Selain G-Dragon dan Taemin, perusahaan ini juga menaungi sejumlah nama besar seperti Kim Jong Kook dan Song Kang Ho.