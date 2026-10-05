Killing Time Rilis Teaser Menegangkan, Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su Berjuang untuk Bertahan Hidup

JawaPos.com - Teror mengerikan mulai terungkap dalam teaser terbaru film thriller Korea Killing Time. Dikutip dari Soompi, film yang dibintangi Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su ini memperlihatkan kisah kru siaran internet yang harus mempertaruhkan nyawa setelah mendatangi sebuah rumah sakit terbengkalai demi membuat konten sensasional. Teaser terbaru ini sekaligus mengonfirmasi bahwa film akan tayang di bioskop pada 21 Oktober 2026.

Killing Time berkisah tentang sebuah kru penyiaran internet bernama 'Killing Time' yang meraih popularitas melalui konten-konten provokatif.

Namun, kehidupan mereka berubah drastis setelah salah satu anggota meninggal dunia ketika siaran langsung berlangsung. Setelah kejadian itu, kru berusaha kembali bangkit dan mencari cara untuk mengembalikan popularitas mereka.

Ryu Hye Young memerankan Yeon Woo, streamer yang sempat meninggalkan dunia penyiaran setelah mengalami trauma akibat insiden tersebut.

Ia kemudian kembali berada di depan kamera setelah mendapat ajakan dari Joo Won yang diperankan Nam Yoon Su.

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Keduanya bersama kru lain mendatangi rumah sakit terbengkalai untuk menghasilkan konten baru, tetapi situasi berubah menjadi mimpi buruk ketika sosok misterius mulai menyerang.

Dalam teaser utama, suasana mencekam langsung terasa ketika anggota kru berada dalam bahaya. Sebuah monitor bahkan menampilkan batas waktu 60 menit, seolah mereka sedang mengikuti permainan bertahan hidup dengan waktu yang terus berjalan.

Sosok-sosok tak dikenal dengan wajah tersembunyi kemudian bermunculan dan membuat Yeon Woo serta Joo Won harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat.