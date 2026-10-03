Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su Harus Hadapi Sosok Misterius dalam Film Thriller Baru ‘Killing Time’

Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Film thriller Korea Killing Time baru saja merilis teaser, yang juga akan diperankan Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (3/10), nantinya film ini mengisahkan bagaimana tim siaran internet bernama Killing Time yang meraih popularitas berkat konten sensasional.
Akan tayang di bioskop pada 21 Oktober, kisahnya makin menegangkan saat sebuah insiden yang cukup tragis terjadi, dimana salah satu anggotanya tewas saat siaran langsung.
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Karakter bernama Yeon Woo (Ryu Hye Young), seorang streamer Killing Time yang sempat vakum setelah berhenti siaran.
Ia pun mengunjungi sebuah rumah sakit terbengkalai untuk syuting konten baru atas saran Joo Won (Nam Yoon Su).
Namun, saat syuting dimulai, sesosok entitas tak dikenal mengancam kru tersebut, membuat mereka tidak memiliki jalan untuk mundur dan memaksa mereka berlari menyelamatkan diri.
Poster utama yang baru dirilis menampilkan sosok Yeon Woo dan Joo Won yang terlihat melalui layar berbagai ponsel pintar.
Trailer utama yang menyertainya diawali dengan situasi berbahaya yang dialami salah satu anggota tim siaran internet Killing Time saat syuting di rumah sakit terbengkalai tersebut.
Sosok-sosok tak dikenal dengan wajah yang tertutup muncul untuk mengancam kru, terdengar teriakan putus asa Yeon Woo, "Ada orang gila yang membunuh orang!"
Kemudian terlihat pemandangan Joo Won yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah bahaya, semakin memancing rasa penasaran.
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