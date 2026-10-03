Alasan Film The Assassin(s) Menuai Kontroversi Walaupun Sudah Tembus Lebih dari 1 Juta Penonton

Cuplikan adegan di film The Assassin(s)./Hive Media Corp.
JawaPos.com - Kontroversi seputar film ‘The Assassin(s)’ di Korea Selatan kian memanas, dan melampaui perdebatan mengenai interpretasi sejarahnya.
Bukan hanya film 'The Assassin(s)' yang menuai kritik, namun hal tersebut juga berpengaruh ke para pemerannya.
Aksi protes film 'The Assassin(s)' bukan hanya dilakukan secara daring, namun juga laporan adanya aksi protes di depan kediaman aktor Yoo Hae Jin.
Pada tanggal 1 Oktober, sebuah unggahan berjudul 'Protes telah diajukan di depan rumah salah satu pemeran utama film 'The Assassin(s)'' mulai beredar di berbagai komunitas daring Korea Selatan.
Unggahan tersebut menyertakan foto formulir pemberitahuan rencana unjuk rasa, di mana penulisnya mengaku telah mengajukan izin untuk menggelar protes di depan kediaman Yoo Hae Jin.
Formulir tersebut mencantumkan nama aksi protes sebagai 'Kecaman terhadap Yoo Hae Jin dan perusahaan produksi film 'Assassin(s)',' dengan 20 peserta dan periode protes mulai tanggal 3 Oktober hingga 30 Oktober.
Namun, pengajuan protes yang sebenarnya serta keaslian informasi yang tercantum dalam dokumen yang dibagikan secara daring tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.
Dikutip dari Allkpop, unggahan itu juga memuat informasi mengenai tempat tinggal Yoo Hae Jin.
Setelah kabar mengenai protes tersebut tersebar, sejumlah warganet mempertanyakan kepatutan menggelar unjuk rasa di depan kediaman pribadi seorang aktor.
Kontroversi ini juga meluas dari para aktor yang tampil langsung dalam film tersebut, hingga ke sejumlah selebritas yang menghadiri pemutaran perdana VIP dan memberikan komentar positif mengenai film itu.
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