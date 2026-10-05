Menuju Comeback, EVNNE Rilis Jadwal Promosi Mini Album on: our noise

JawaPos.com – EVNNE mulai hitung mundur menuju comeback terbaru mereka. Grup besutan Jellyfish Entertainment itu membagikan jadwal promosi untuk mini album keenam bertajuk on: our noise. Kehadiran jadwal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa rangkaian aktivitas comeback EVNNE semakin dekat.

Menurut laporan soompi, EVNNE akan membuka rangkaian promosi dengan konten berjudul "SEARCHING FOR NOISE." pada 5 Oktober.

Setelah itu, berbagai materi pendukung comeback akan dirilis secara bertahap, termasuk konten pada 7 Oktober, tracklist serta teaser video musik pertama pada 14 Oktober, highlight medley pada 16 Oktober, hingga teaser video musik kedua pada 18 Oktober.

EVNNE juga menyiapkan agenda "PRE-LISTENING PARTY" yang memungkinkan penggemar mendengarkan musik terbaru mereka sebelum album resmi diluncurkan. Konsep promosi ini semakin membangun rasa penasaran terhadap warna musik yang akan ditawarkan melalui on: our noise.

Baca Juga:FlareU Umumkan Comeback Pertama dengan Mini Album LOVEHOOD

Puncak rangkaian comeback akan berlangsung pada 19 Oktober 2026. Pada waktu tersebut, mini album on: our noise beserta video musik lagu utama akan resmi dirilis melalui berbagai platform musik. Album ini menjadi rilisan terbaru EVNNE setelah single "Backtalk" yang diluncurkan pada April lalu.

Selain mempersiapkan musik baru, EVNNE juga telah bersiap melanjutkan aktivitas bersama ENNVE melalui rangkaian tur.

Grup dijadwalkan menggelar fan concert "ONE TAKE" di Seoul pada 21 dan 22 November, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang serta sejumlah wilayah lain dalam rangkaian tur global mereka.