Comeback TEEN TOP Semakin Dekat, Mini Album DON’T STOP Segera Dirilis

teen top (x @soompi)
JawaPos.com – TEEN TOP umumkan jadwal comeback terbaru mereka setelah cukup lama dinantikan penggemar.
Menurut laporan Soompi, grup tersebut akan kembali dengan mini album ke-11 bertajuk DON’T STOP yang dijadwalkan dirilis pada 15 Oktober 2026.
Pengumuman comeback dilakukan pada 30 September tengah malam waktu Korea Selatan. Bersamaan dengan kabar tersebut, TEEN TOP merilis jadwal promosi yang memberikan gambaran mengenai rangkaian konten yang akan hadir menjelang perilisan album.
Rangkaian promosi dimulai pada 1 Oktober dengan perilisan foto konsep pertama. Foto konsep berikutnya dijadwalkan hadir pada 3 dan 5 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan visual preview pada 7 Oktober. Penggemar juga akan mendapatkan konten Behind Image mulai 9 Oktober.
Memasuki pekan terakhir sebelum comeback, TEEN TOP akan mengungkap tracklist pada 10 Oktober. Setelah itu, teaser video musik pertama dijadwalkan pada 12 Oktober, disusul music thumbnail pada 13 Oktober dan teaser kedua pada 14 Oktober.
Seluruh rangkaian tersebut akan mencapai puncaknya pada 15 Oktober. Pada hari tersebut, mini album DON’T STOP sekaligus video musik utamanya akan resmi dirilis kepada publik. Jadwal yang cukup padat ini menandai dimulainya era baru TEEN TOP dengan karya terbaru mereka.
Comeback DON’T STOP menjadi kabar yang dinantikan para penggemar TEEN TOP. Dengan perilisan mini album ke-11 ini, grup tersebut bersiap kembali menghadirkan musik baru sekaligus menyapa penggemar melalui rangkaian promosi yang telah disiapkan sepanjang awal hingga pertengahan Oktober.
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Jawa Pos
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