The Assassin(s) Tembus 2 Juta Penonton Hanya dalam 11 Hari

JawaPos.com – Film Korea The Assassin(s) mencatat pencapaian gemilang di box office. Dibintangi Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho, film ini berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta penonton hanya dalam 11 hari sejak pertama kali dirilis di bioskop Korea Selatan.

Menurut laporan Soompi, berdasarkan data Korean Film Council per 3 Oktober 2026, The Assassin(s) telah mencatat total 2.045.495 penonton. Film yang resmi tayang pada 23 September itu pun hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk melewati angka dua juta penonton.

Pencapaian ini menjadi bukti kuatnya daya tarik film yang menggabungkan kisah sejarah dengan ketegangan thriller.

Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho menjadi tiga nama utama yang membawa cerita film ini, sehingga perhatian penonton terus mengalir sejak hari pertama penayangan.

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Kesuksesan di box office datang ketika The Assassin(s) juga tengah menghadapi kontroversi terkait tudingan distorsi sejarah.

Film ini mengangkat peristiwa penembakan Yuk Young-soo pada 1974, sehingga sejumlah bagian cerita yang menawarkan kemungkinan berbeda mengenai peristiwa itu memicu perdebatan di kalangan publik.

Kontroversi itu bahkan berdampak pada aktivitas promosi film. Para pemeran dan kru The Assassin(s) sebelumnya menarik diri dari seluruh agenda yang telah dijadwalkan dalam Busan International Film Festival setelah muncul kritik mengenai dugaan distorsi sejarah.

Meski diterpa perdebatan, pencapaian 2 juta penonton menunjukkan bahwa The Assassin(s) tetap berhasil menarik perhatian besar dari penikmat film Korea.