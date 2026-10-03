Film Tazza 4: The Song Of Beelzebub Sukses Menembus 1 Juta Penonton

JawaPos.com - Film 'Tazza 4: The Song of Beelzebub' telah melampaui satu juta penonton di Korea Selatan.

Menurut Dewan Film Korea, 'Tazza 4: The Song of Beelzebub' telah melampaui angka 1.000.202 penonton, pada pukul 16.30 KST (Korea Standard Time) pada tanggal 30 September.

Film 'Tazza 4: The Song of Beelzebub' mencapai tonggak sejarah ini, pada hari kedelapan penayangannya di bioskop.

Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian mengesankan, bagi film yang diklasifikasikan untuk penonton berusia 19 tahun ke atas.

Hadir kembali dengan babak baru setelah enam tahun, 'Tazza 4: The Song of Beelzebub' mengisahkan Jang Tae Young (Byun Yo Han), sosok yang merasa telah memiliki segalanya setelah membangun kerajaan kasino daring yang sukses.

Namun semua sirna saat sahabatnya, Park Tae Young (Roh Jae Won), merenggut semuanya.

Saat takdir mempertemukan mereka kembali di dunia perjudian global, kedua mantan sahabat ini pun saling berhadapan dalam sebuah permainan balas dendam yang mempertaruhkan segalanya.

Bagian terakhir dari seri 'Tazza', film ini dibintangi oleh Byun Yo Han, Roh Jae Won, Ayaka Miyoshi, Jo Woo Jin, Yoon Kyung Ho, Tsuyoshi Ihara, Hong Dao, Kim Min Ho, Im Se Mi, Stephanie Lee, dan Swings.

Dikutip dari Soompi, 'Tazza 4: The Song of Beelzebub' sudah tayang di bioskop Korea Selatan pada tanggal 23 September.