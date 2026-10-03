Terjerat Kontroversi Membuat The Assassin(s) Batal Berpartisipasi di Busan International Film Festiv

The Assassin(s) batal berpartisipasi di Busan International Film Festival 2026./Hive Media Corp.
JawaPos.com - The Assassin(s) dikonfirmasi tidak akan menghadiri acara-acara yang telah dijadwalkan di Busan International Film Festival.
Pada tanggal 2 Oktober, Hive Media Corp., perusahaan produksi di balik film tersebut, mengumumkan pembatalan rencana penayangan film itu di Busan International Film Festival.
"Halo, ini Hive Media Corp., perusahaan produksi di balik 'The Assassin(s).'”
Setelah mempertimbangkan dengan saksama, serta memperhatikan keselamatan penonton dan hadirin, kami memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam Upacara Pembukaan Busan International Film Festival maupun acara sapaan di panggung luar ruangan yang dijadwalkan pada tanggal 7 Oktober.
Setelah meninjau situasi terkini terkait film tersebut dengan saksama, kami mengambil keputusan ini demi memastikan keselamatan semua pihak dan agar acara dapat berjalan lancar.
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menantikan acara ini, serta sangat menghargai pengertian Anda."
Dikutip dari Soompi, acara outdoor stage greeting untuk film 'The Assassin(s)' awalnya dijadwalkan akan dihadiri oleh sutradara Hur Jin Ho serta para aktor Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho.
Film 'The Assassin(s)' bercerita tentang penyelidikan terhadap misteri dan kekuatan, di balik upaya pembunuhan tahun 1974 yang mengguncang Korea Selatan.
Sejak dirilis pada 23 September, film tersebut menghadapi kontroversi terkait tuduhan distorsi sejarah pada elemen-elemen tertentu dalam ceritanya.
Di tengah kontroversi tersebut, acara 'Actors House' yang akan menampilkan Lee Min Ho di Busan International Film Festival ke-31 pada pada tanggal 7 Oktober turut dibatalkan.
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