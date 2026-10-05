6 K-Drama Seo Kang Jun yang Wajib Masuk Watch List

JawaPos.com - Nama Seo Kang Jun sudah cukup lama menghiasi industri drama Korea. Memulai debut sebagai anggota grup aktor 5urprise pada 2012, ia kemudian membuktikan kemampuan aktingnya melalui beragam karakter, mulai dari pria romantis, robot humanoid, hingga agen rahasia.

Soompi merangkum enam K-drama Seo Kang Jun yang layak masuk watch list, terutama bagi penonton yang ingin melihat kemampuan sang aktor dalam menghadirkan karakter dengan sisi emosional dan kepribadian yang beragam.

1. Hwajung

Hwajung menjadi salah satu drama penting dalam perjalanan awal karier Seo Kang Jun. Ia memerankan Hong Joo Won, putra keluarga bangsawan pada era Joseon yang jatuh cinta kepada Putri Jeongmyeong.

Karakternya digambarkan sebagai sosok cerdas, jenaka, berani memperjuangkan apa yang diyakininya, bahkan tak ragu menggunakan kemampuan pedangnya untuk melindungi orang lain. Peran tersebut juga membuat Seo Kang Jun meraih penghargaan dan memperlihatkan potensinya sebagai aktor.

2. Cheese in the Trap

Penggemar drama romantis kampus tentu tidak boleh melewatkan Cheese in the Trap. Seo Kang Jun memerankan Baek In Ho, sosok pemberontak yang memiliki hubungan rumit dengan Yoo Jung serta Hong Seol.

Karakter In Ho menjadi salah satu sumber second lead syndrome yang paling dikenang karena ketulusan dan perasaannya terhadap Hong Seol. Chemistry Seo Kang Jun dan Kim Go Eun juga menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.