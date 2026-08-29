Kabar Bahagia! Drama Korea Jung Hae In yang Wajib Ditonton Penggemar

JawaPos.com – Jung Hae In telah menjelma menjadi salah satu aktor Korea yang identik dengan karakter hangat dan pesona boy-next-door.

Menurut laporan Soompi, sejak menarik perhatian lewat perannya sebagai Han Woo Tak dalam While You Were Sleeping, ia terus memperluas jangkauan akting melalui karakter romantis hingga tokoh dengan konflik yang lebih berat.

Drama pertama yang patut masuk daftar tontonan adalah 'While You Were Sleeping', yang mempertemukan Jung Hae In dengan Suzy.

Ia memerankan polisi bernama Han Woo Tak yang menjadi second lead dan diam-diam menyukai karakter Suzy.

Peran tersebut menjadi salah satu titik penting yang membuat namanya semakin dikenal penonton.

Selanjutnya ada 'Something in the Rain' dan 'One Spring Night' yang memperlihatkan kemampuan Jung Hae In membawakan kisah cinta dengan nuansa lebih dewasa.

Dalam Something in the Rain, ia beradu akting dengan Son Ye Jin sebagai Seo Joon Hee, sementara One Spring Night memasangkannya dengan Han Ji Min sebagai Yoo Ji Ho, seorang ayah tunggal yang menghadapi situasi rumit ketika jatuh cinta.

Bagi penggemar yang ingin melihat sisi Jung Hae In yang lebih serius, 'D.P.' menjadi pilihan menarik. Ia memerankan Ahn Jun Ho, anggota unit militer khusus yang bertugas memburu tentara yang melarikan diri.

Setelah itu, Snowdrop juga menunjukkan sisi berbeda sang aktor melalui karakter Su Ho yang terjebak antara menjalankan misi dan melindungi Young Ro yang diperankan Jisoo.