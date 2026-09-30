RM BTS Ungkap Alasan Cinta Seni hingga Jadi Kurator SFMOMA

JawaPos.com - RM BTS berbicara terbuka mengenai kecintaannya terhadap seni saat menghadiri preview pameran RM x SFMOMA: Between You and Me di San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), 29 September 2026.

Dalam proyek tersebut, RM tidak hanya meminjamkan koleksi seni pribadinya, tetapi juga terlibat langsung sebagai kurator bersama tim SFMOMA. Pameran ini akan dibuka untuk umum pada 3 Oktober 2026 dan berlangsung hingga 7 Februari 2027.

SFMOMA disebut-sebut sebagai pameran museum pertama yang menampilkan koleksi pribadi RM. Hampir 200 karya dari koleksi RM dan SFMOMA akan dipertemukan dalam satu ruang, termasuk karya seni Korea modern dan kontemporer yang sebelumnya belum pernah dipamerkan kepada publik di Amerika Serikat.

Karya yang ditampilkan cukup beragam. Mulai dari lukisan, gambar, patung, keramik, tekstil hingga desain. Menariknya, sekitar tiga perempat karya berasal dari koleksi pribadi RM, sementara sisanya merupakan bagian dari koleksi SFMOMA.

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Bagi RM, keterlibatannya dalam dunia seni bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyatakan mulai serius mengoleksi karya seni setelah rutin mengunjungi museum sekitar delapan tahun lalu.

Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi perjalanan personal. Saat menjalani wajib militer sekitar dua tahun lalu, RM mendapat tawaran dari SFMOMA untuk membuat sebuah proyek pameran yang berangkat dari perspektif pribadinya terhadap seni.

Ia mengaku langsung menerima tawaran tersebut. Dalam kesempatan itu, RM bahkan sempat bergurau bahwa tawaran ini merupakan sesuatu yang sulit untuk ditolak.

Bagi pemilik nama Kim Namjoon tersebut, seni memiliki fungsi yang jauh lebih dalam daripada sekadar benda koleksi. Seni menjadi semacam jangkar emosional ketika dirinya merasa kehilangan arah, baik ketika berada di Amerika Serikat maupun saat kembali ke Seoul.