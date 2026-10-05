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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 20.50 WIB

Suka Romansa di Kantor? Ini 10 K-Drama Office Rom-Com yang Wajib Ditonton

My bias, my boss (X @soompi)

JawaPos.com - Kisah cinta di lingkungan kerja selalu punya daya tarik tersendiri. Pertemuan antara atasan dan bawahan, persaingan antarpegawai, hingga perasaan yang tumbuh diam-diam di tengah kesibukan kantor kerap menghasilkan cerita romantis sekaligus menghibur.

Soompi merangkum 10 K-drama office rom-com yang memadukan kisah cinta, ambisi karier, konflik pekerjaan, dan humor dalam satu cerita.

1. My Bias, My Boss

Drama ini mengikuti Nam Da Reum (Kim Hye Jun), penggemar berat idol Lee Chan (Cha Woo Min) yang rela meninggalkan pekerjaannya demi bergabung dengan perusahaan fashion milik sang idol.

Namun, bukannya bisa mendekati Lee Chan dengan mudah, Da Reum justru harus berhadapan dengan CEO Kang Ha Gi (Kang Hoon) yang terkenal teliti dan menuntut. Situasi tersebut membuat perasaan Da Reum perlahan berubah dan menghadirkan cinta segitiga yang tak terduga.

2. Love Scout hingga My Dearest Nemesis

Dalam Love Scout, CEO Peoplez Kang Ji Yun (Han Ji Min) bekerja bersama sekretarisnya, Yu Eun Ho (Lee Jun Hyuk), yang memiliki kepribadian hangat dan sangat kompeten.

Sementara itu, My Dearest Nemesis menghadirkan reuni tak terduga antara Baek Su Jung (Mun Ka Young) dan Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) yang pertama kali bertemu melalui permainan online saat remaja. Bertahun-tahun kemudian, keduanya kembali bertemu sebagai karyawan dan atasan sehingga kisah masa lalu mereka kembali mencuat.

3. Filing for Love dan Today's Webtoon

Editor: Candra Mega Sari
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