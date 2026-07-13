Ada Reborn Rookie, Ini 4 Rekomendasi Drama Korea Lee Jun Young

Lee Jun Young. (Soompi)
JawaPos.com – Dikenal sebagai Jun, rapper-vokalis U-KISS dan kemudian anggota grup proyek UNB, Lee Jun Young memikat dengan berbagai drama Korea yang dimainkannya seperti Reborn Rookie
Dilansir dari Soompi, Minggu (12/7), berpindah-pindah antara peran utama romantis yang memikat, penjahat sekolah telah berhasil ia mainkan.
Lee Jun Young telah membiasakan diri untuk menghilang ke dalam karakter yang sangat berbeda, berikut berbagai rekomendasi drama, ada Reborn Rookie hingga When Life Gives You Tangerines
1. Reborn Rookie
Lee Jun Young memerankan dua identitas sebagai Hwang Jun Hyun, seorang bintang sepak bola yang sedang naik daun, tubuhnya dirasuki oleh jiwa Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua konglomerat Choiseong Group.
Akting Lee Jun Young menjadi atlet polos yang dirasuki oleh sosok korporat yang jauh lebih tua sungguh menghibur.
2. When Life Gives You Tangerines
Di sini, Lee Jun Young berperan sebagai Park Yeong Beom, yang jatuh cinta pada Geum Myeong (IU) saat mereka bertemu pertama kali di Universitas.
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