Rekomendasi Film Bioskop Akhir Pekan Ini: Dari Horor Mencekam hingga Drama Esports

ilustrasi foto dari pinterest akun @pecinta film inonesia

JawaPos.com - Akhir pekan telah tiba! Untuk melepas penat setelah seminggu penuh beraktivitas, bioskop menyajikan Beberapa film baru yang sangat variatif di awal Juni 2026 ini.

Mulai dari teror horor lokal yang mencekam, drama esports yang emosional, hingga aksi petualangan fiksi ilmiah Hollywood siap menemani waktu bersantai Anda.

Dilansir dari 21cineplex.com, cinema21.co.id, dan cgv.id, berikut rekomendasi Film yang siap menemani malam minggumu.

1. Monster Pabrik Rambut 4 juni

Sinopsis: Kisah berfokus pada Putri (Rachel Amanda) yang baru saja kehilangan ibunya. Sang ibu dikabarkan meninggal karena bunuh diri akibat kelelahan bekerja di sebuah pabrik rambut mistis, PT Raga Abadi.

Untuk menghidupi adik-adiknya, Putri terpaksa menggantikan posisi ibunya di pabrik tersebut. Namun, bersama adiknya, Ida (Lutesha), Putri mulai menyadari ada yang aneh.

Mereka tidak hanya menghadapi lembur yang tak wajar, tetapi juga teror makhluk gaib menyeramkan yang ternyata berawal dari kutukan masa lalu tempat tersebut.

2. Nobody Loves Kay 4 juni

Sinopsis: Terinspirasi dari kisah nyata perjalanan karier pemain esports profesional Mobile Legends (MLBB) ternama, film ini menyoroti kehidupan Kay (Rey Bong).

Sebagai remaja yang ambisius, Kay bermimpi besar untuk menjadi pro player dan jungler terbaik di dunia.

Menjelang babak final kejuaraan dunia yang krusial, Kay harus menghadapi ujian berat. Ambisi besarnya sempat membuat hubungannya dengan keluarga, guru sekolah, dan sahabat-sahabat terdekatnya kurang mengenakan.

Sebuah tontonan emosional yang mengajarkan arti kesuksesan dan pengorbanan yang sesungguhnya.

3. Kucing Hitam

Sinopsis: Natalie, seorang psikiater sukses dan hidupnya yang damai, mendadak berubah menjadi mimpi buruk setelah putri bungsunya membawa pulang seekor kucing hitam liar yang telantar.

Sejak kehadiran hewan tersebut, berbagai fenomena aneh yang tidak masuk akal mulai terjadi di rumah mereka.

Ketika gangguan psikologis dan ancaman ghaib mulai membahayakan keselamatan fisik suami dan anak-anaknya, Natalie dipaksa menghadapi kekuatan gelap yang mengincar rahasia keluarganya.

4. Colony

Sinopsis: Bagi pencinta fiksi ilmiah, Colony menjadi pilihan yang pas film dari kancah internasional. Berpusat pada karakter Se-jeong, seorang profesor yang menghadiri konferensi bioteknologi bergengsi.

Acara yang semula berjalan normal berubah menjadi bencana besar ketika sebuah virus hasil mutasi bocor dan menginfeksi orang-orang di dalam fasilitas penelitian secara agresif.

Pihak berwenang langsung mengisolasi total gedung tersebut, memaksa para penyintas yang terjebak di dalam berpacu dengan waktu untuk bertahan hidup di tengah kepungan infeksi.

Untuk mendapatkan pengalaman menonton dengan kualitas audio dan layar terbaik, film ini sekarang sudah bisa Anda saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda, termasuk Cinema XXI dan CGV Cinemas.

Jangan sampai kehabisan tiket! Amankan kursi terbaik Anda lewat aplikasi pemesanan online sekarang juga, siapkan popcorn, dan selamat menikmati sensasi magisnya di layar lebar!