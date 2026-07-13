Rekomendasi 4 Drama Korea yang diperankan Hwang In Youp, Ada True Beauty

Hwang In Youp. (Soompi)
JawaPos.com – Terkenal lewat True Beauty, aktor Korea Hwang In Youp dengan cepat menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan.
Dilansir dari Soompi, Minggu (12/7), mulai karakter sebagai anak nakal yang pemberontak hingga kekasih yang manis dan setia, Hwang In Youp telah menunjukkan bahwa ia dapat memberikan sesuatu Istimewa.
Berikut adalah beberapa drama Korea terbaiknya yang wajib ditonton, mulai The Tale of Nokdu hingga 18 Again.
1. The Tale of Nokdu
Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon) adalah seorang pendekar pedang yang tinggal di sebuah pulau, ia bertemu Dong Dong Ju (Kim So Hyun), seorang gisaeng (pelacur yang ahli musik dan seni).
Di The Tale of Nokdu, Hwang In Youp berperan sebagai Cha Yool Mu, seorang pria kompleks yang terhubung dengan kekuasaan politik di sekitar Dong Dong Ju.
2. True Beauty
Lim Ju Gyeong (Moon Ka Young) adalah seorang siswa SMA yang diintimidasi karena bukan gadis yang paling menarik, kemudian ia pindah sekolah dan menjadi populer.
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