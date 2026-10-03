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Aulia Ramadhani
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.59 WIB

Kim So Hyun dan Choo Young Woo Buat Penasaran dalam Cuplikan Drama Between Steps

Kim So Hyun dan Choo Young Woo. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim So Hyun dan Choo Young Woo. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Drama Korea yang diperankan Kim So Hyun, Between Steps, membuat penasaran dengan cuplikan episode perdananya

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (3/10), tayang 5 Oktober, karya mendiang sutradara Ahn Pan Seok ini membuat penasaran penggemar.

Perjalanan cinta Park Min Jae (Choo Young Woo), mantan atlet renang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, akan dihadirkan dalam drama ini.

Hidupnya berubah semenjak kedatangan Im Yoo Jin (Kim So Hyun), seorang mahasiswa pascasarjana yang menemukan jalan hidup baru setelah sempat merasa kehilangan arah.

Im Yoo Jin dihampiri oleh Park Min Jae sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya, terlihat dalam cuplikan drama ini.

Kemudian  Park Min Jae memberikan sebotol air minum kepada Im Yoo Jin yang tampak panik, lalu memintanya membersihkan luka tersebut

Saat Im Yoo Jin berkata, "Tidak perlu," Park Min Jae bersikeras agar ia setidaknya membersihkan kotoran dan pasir yang menempel.

Tiba-tiba, Park Min Jae meminta Im Yoo Jin menyerahkan sepatunya yang rusak, lalu mengejutkannya dengan mencopot hak dari kedua sepatu tersebut.

Park Min Jae menjelaskan dengan hati-hati bahwa keseimbangan panjang kedua kakinya perlu dijaga agar ia bisa berjalan dengan baik menggunakan kedua kakinya.

Setelah Im Yoo Jin berdiri, orang asing yang ramah itu berkata kepadanya, "Akan ada bus lain yang datang jika menunggu, jadi tolong jangan berlari seperti tadi.”

Editor: Hanny Suwindari
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