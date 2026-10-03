Tuai Perhatian, Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Kang You Seok, Shin Seung Ho, Perankan ‘Final Interview’

JawaPos.com - Sebentar lagi, penonton akan dapat menyaksikan chemistry Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Kang You Seok, Shin Seung Ho dalam film Korea berjudul Final Interview.

Dilansir dari Soompi, Kamis (1/10), menghadirkan kisah seru, film ini menceritakan enam pelamar yang berhasil mencapai tahap wawancara terakhir di sebuah perusahaan IT.

Tiba-tiba sebuah amplop misterius berisi informasi yang mengungkap sisi gelap masing-masing individu di lokasi wawancara terakhir pun muncul.

Terlihat dalam poster, bagaimana keenam pelamar tersebut beserta reaksi mereka yang kontras terhadap amplop misterius itu.

Salah satu orang yaitu Hye In (Cho Yi Hyun) yang jeli memperingatkan, "Begitu kau membuka amplop itu, giliranmu yang akan jadi sasaran.”

Jin Woo (Kim Jae Won) yang idealis langsung curiga dan berkata, "Ini jelas sebuah jebakan,” lalu Seung Bin (Shin Seung Ho), sosok pemimpin bersikeras, "Mari kita buka semuanya secara terang-terangan.”

Hee Chan (Kang You Seok) yang berperan sebagai penengah mencari petunjuk sembari berkata, "Kita akan tahu siapa pelakunya begitu kita membukanya."

Menariknya, Yo Han (Kwak Dong Yeon) yang ahli strategi berkomentar dengan sinis, "Pada akhirnya kalian semua pasti akan membukanya juga."

Kemudian Joo Won (Bae Gang Hee) yang perfeksionis membalas, "Kau bilang kau tidak akan membuka amplop itu? Berhentilah berpura-pura polos."