Selamat, BTS Bawa Pulang 3 Penghargaan di MTV Video Music Awards 2026

JawaPos.com - Sekali lagi, boygrup asal Korea BTS menorehkan prestasi dengan tiga penghargaan di ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2026

Dilansir dari Soompi, Kamis (1/10), kabar ini pun membuat siapapun turut berbahagia dan antusias untuk menantikan karya mereka selanjutnya

Disambut antusias, ajang MTV Video Music Awards digelar di Peacock Theater, Los Angeles, yang menjadi perhatian tersendiri

Kini BTS memenangkan penghargaan Song of the Year (Lagu Terbaik Tahun Ini) lewat lagu SWIM, serta Best K-Pop untuk SWIM.

Kabarnya mereka juga meraih Best Group (Grup Terbaik), berhasil membawa pulang total tiga penghargaan dan menang di semua kategori tempat mereka dinominasikan.

Untuk kategori Best Group, mereka telah meraihnya sebanyak lima kali, setelah sebelumnya memenangkan penghargaan tersebut secara berturut-turut selama empat tahun dari 2019 hingga 2022.

BTS juga menjadi grup K-pop pertama yang memenangkan penghargaan Song of the Year, yang membuat bangga.

BTS menyampaikan, "Kami dengan tulus berterima kasih kepada ARMY yang senantiasa memberikan cinta dan dukungan tanpa henti kepada kami.”

“ 'ARIRANG' adalah album yang terasa seperti awal yang baru bagi kami, sehingga penghargaan-penghargaan ini menjadi jauh lebih bermakna,” ungkapnya.