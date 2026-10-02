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Aulia Ramadhani
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.53 WIB

Dalam Waktu Singkat, CORTIS Raih Kemenangan ke-12 untuk REDRED di Music Bank

CORTIS. (Soompi) - Image

CORTIS. (Soompi)

JawaPos.com – Tak perlu diragukan bakatnya, boygrup asal Korea CORTIS makin sukses dengan REDRED, dimana karya itu  berhasil meraih trofi di acara Musik Bank

Dilansir dari laman Soompi, Music Bank KBS 2TV tidak menayangkan episode baru pada tanggal 2 Oktober, namun acara musik tersebut tetap mengumumkan pemenang minggu ini melalui situs web resminya.

Kabarnya, CORTIS meraih kemenangan dengan total 5.315 poin di Music Bank K-Chart untuk periode 21 hingga 27 September.

Tentunya hal ini disambut meriah dan antusias oleh penggemarnya, COER, mereka pun menanti karya hebat lainnya

Menjadi lagu utama CORTIS, REDRED, tetap kuat di No. 28 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S.

Kabarnya juga kembali naik ke No. 54 di Global 200 pada minggu keenamnya di kedua tangga lagu Billboard

Kemudian CORTIS naik ke peringkat 19 di Billboard Artist 100 pada minggu kedelapan mereka di tangga lagu tersebut.

Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.

Editor: Novia Tri Astuti
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