Sischa Widya Maharani
Senin, 18 Mei 2026 | 19.53 WIB

Outfit Giselle AESPA di Music Bank Tuai Perdebatan, Netizen Pertanyakan Konsep Fashion 

Outfit Giselle AESPA di Music Bank yang menuai kontroversi. (Allkpop)

 
JawaPos.com - Penampilan terbaru Giselle AESPA di Music Bank mendadak menjadi bahan perbincangan panas di komunitas online Korea. 
 
Outfit yang dikenakannya saat tampil membawakan lagu “WDA” sukses menarik perhatian publik dan viral di berbagai media sosial.
 
Banyak netizen mulai membahas pilihan fashion tersebut setelah potongan video penampilan Giselle beredar di YouTube Shorts dan forum online. 
 
Tak sedikit yang mengaku langsung salah fokus karena desain celana yang dikenakannya terlihat cukup unik sekaligus kontroversial.
 
Celana tersebut diketahui berasal dari brand fashion Namilia dengan nama produk “Belted Thong Pants Black.” 
 
Desainnya menyerupai thong atau pakaian dalam di bagian pinggang atas sehingga menciptakan kesan berani dan provokatif saat dipakai di atas bodysuit.
 
Untuk melengkapi tampilannya, Giselle memadukan celana tersebut dengan bodysuit ketat bermotif tengkorak dari Jean Paul Gaultier. 
 
Namun justru kombinasi kedua item inilah yang dianggap netizen menciptakan efek visual aneh dan membingungkan.
 
“Aku tidak yakin apa gunanya penata gaya lagi… Hasilnya bahkan tidak cantik dan malah menimbulkan kontroversi," ucap netizen yang dikutip dari Allkpop.
 
Sebagian penonton merasa motif pada bodysuit memberi ilusi optik yang membuat outfit tersebut terlihat terlalu mencolok di area tubuh tertentu. 
 
"Celananya sendiri bagus, tapi motif kaos di bawahnya membuat tampilannya aneh seperti ilusi optik," tulis knetz.
 
"Bukan celananya, tapi pakaian dalamnya yang menciptakan ilusi optik sehingga terlihat aneh… kenapa mendandaninya seperti itu?” 
 
"Ini bukan hanya tidak cantik, ini benar-benar jelek…"
 
"Saya sudah menonton videonya dan sepertinya bukan masalah besar… hanya saja celananya terlihat terlalu melorot, yang justru lebih mengganggu"
 
Kontroversi ini kembali memicu diskusi lebih luas tentang arah styling artis-artis SM Entertainment belakangan ini. 
 
Beberapa penggemar merasa konsep fashion aespa kini semakin fokus pada sensasi dan pakaian terbuka dibanding estetika futuristik yang dulu menjadi ciri khas grup tersebut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
