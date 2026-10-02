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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.43 WIB

Lisa BLACKPINK Cetak Sejarah sebagai Artis Solo K-Pop Pertama yang Menangkan Best Pop di VMA 2026

Lisa BLACKPINK (Kbizoom) - Image

Lisa BLACKPINK (Kbizoom)

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK mencuri perhatian di ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2026 setelah tampil memukau di karpet merah dengan gaun merah transparan dan mantel bulu berukuran besar.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (2/10), Penyanyi asal Thailand tersebut kemudian mencetak sejarah sebagai artis solo K-pop pertama yang memenangkan penghargaan Best Pop melalui lagu kolaborasinya, “Dream”.

Kemenangan itu menjadi penghargaan VMA keempat Lisa sepanjang kariernya sekaligus menambah pencapaian penting dalam perjalanan musik solonya.

Lagu “Dream” berhasil mengungguli sejumlah nominasi dari penyanyi ternama, termasuk Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, dan Sabrina Carpenter.

Lagu yang masuk dalam album Alter Ego (2025) tersebut merupakan balada bernuansa nostalgia yang menampilkan aktor Jepang, Kentaro Sakaguchi, dalam video musiknya.

Sebelumnya, Lisa telah memenangkan penghargaan Best K-Pop melalui lagu “LALISA”, “ROCKSTAR”, dan “Born Again”.

Saat menerima penghargaan, Lisa kembali menjadi sorotan dengan busana hitam berdesain unik, rambut yang ditata dalam sanggul tinggi, serta riasan wajah yang tegas.

Penampilannya di panggung semakin memperkuat kesan glamor yang sebelumnya ditampilkan melalui gaun merah di karpet merah.

Prestasi tersebut semakin mempertegas kiprah Lisa sebagai penyanyi solo K-pop yang terus memperluas pengaruhnya di industri musik internasional.

Editor: Hanny Suwindari
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