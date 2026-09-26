BLACKPINK Ramaikan September dengan Empat Rilisan Solo yang Berbeda

blackpink (x @pinksview)

JawaPos.com – BLACKPINK kembali menunjukkan warna musik masing-masing melalui proyek solo terbaru.

Menurut laporan allkpop, Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé sama-sama menghadirkan musik baru dalam beberapa pekan terakhir, memperlihatkan karakter serta arah artistik yang berbeda di luar aktivitas grup.

Jennie menjadi salah satu member yang lebih dulu merilis karya terbaru melalui digital EP FALLEN ANGEL pada 28 Agustus. Proyek tersebut berisi lagu utama “FALLEN ANGEL”, “Heaven”, dan “Less Than a Lover”.

Musiknya menghadirkan sisi Jennie yang lebih lembut dan atmosferik, sekaligus mengeksplorasi nuansa emosional yang lebih personal.

Lisa kemudian melanjutkan deretan rilisan solo dengan “SaWaDiKa” pada 3 September. Lagu tersebut menjadi pre-release untuk EP mendatang Press Play dan mengangkat identitas Thailand melalui judul yang berasal dari sapaan khas Thailand.

Mengusung sentuhan hip-hop, lagu ini juga memberi ruang bagi kemampuan rap dan energi panggung Lisa.

Pada hari berikutnya, giliran Jisoo merilis “CLICK”. Lagu synth-pop dengan sentuhan elektronik tersebut memperlihatkan sisi Jisoo yang lebih cerah dan playful.

“CLICK” juga menjadi lagu pra-rilis untuk album studio solo perdananya dan dilengkapi video musik sinematik yang disutradarai Joseph Kahn.

Sementara itu, Rosé menghadirkan “new trick” pada 17 September sebagai bagian dari kampanye Shot on iPhone milik Apple.

Berbeda dari nuansa pop yang selama ini melekat pada sejumlah karyanya, lagu tersebut mengeksplorasi sentuhan garage-punk dan pop-rock. Rosé turut menulis lagu bersama Amy Allen dan Andrew Wells.

Keempat rilisan tersebut memperlihatkan bagaimana masing-masing member BLACKPINK mengembangkan identitas musikalnya setelah menjalani aktivitas solo.