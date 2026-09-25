Era Keemasan BLACKPINK Disebut Akan Berakhir di Tengah Perpecahan Fandom

JawaPos.com – Para penggemar BLACKPINK mempertanyakan apakah era keemasan grup tersebut mulai berakhir setelah perayaan ulang tahun ke-10 diwarnai kekecewaan dan perpecahan fandom.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (24/9), Acara peringatan yang dinilai sebagian penggemar terlalu sederhana, termasuk siaran langsung mendadak tanpa persiapan khusus, memicu kritik terhadap aktivitas grup setelah satu dekade berkarier.

Sejumlah akun penggemar lama disebut menarik diri, sementara sebagian penggemar lainnya mengalihkan dukungan kepada anggota secara individu sehingga komunitas penggemar semakin terfragmentasi.

Perdebatan tersebut semakin menguat setelah beberapa rilisan solo terbaru anggota BLACKPINK menunjukkan performa digital yang dinilai tidak sekuat karya-karya mereka pada masa sebelumnya.

Rosé, Jisoo, Jennie, dan Lisa tetap memiliki basis penggemar yang besar, tetapi sejumlah lagu terbaru mereka disebut mengalami kesulitan mempertahankan momentum di berbagai tangga lagu dan platform streaming.

Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan mengenai perubahan pola dukungan penggemar serta semakin kuatnya identitas musik dan karier solo masing-masing anggota.

Meski demikian, sebagian penggemar dan pengamat lama menolak anggapan bahwa BLACKPINK akan segera berakhir dan menilai penurunan performa sejumlah rilisan solo tidak berarti grup tersebut bubar.