5 Review Film Verity yang Memikat Lewat Premis Misterius hingga Bintang Besar

JawaPos.com – Film Cerita menghadirkan Anne Hathaway, Josh Hartnett, dan Dakota Johnson dalam kisah misteri tentang seorang penulis yang diminta menjadi penulis bayangan bagi novelis terkenal.

Berikut 5 ulasan terhadap Verity yang dinilai dalam sejumlah aspek cerita justru membuat keseluruhan film kurang meyakinkan, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (4/10).

1. Premis Menarik, tetapi Pengembangannya Kurang Kuat

Film ini memiliki premis yang cukup menarik melalui kisah Lowen, penulis yang sedang berjuang dan mendapat tawaran untuk menyelesaikan karya Verity Crawford. Kehadiran Verity yang tidak dapat bergerak maupun berbicara serta ditemukannya manuskrip misterius menjadi dasar yang menjanjikan untuk membangun ketegangan.

Namun, perkembangan cerita secara bertahap dinilai kehilangan arah sehingga daya tarik awal tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir.

2. Karakter dan Misteri Tidak Digali Secara Maksimal

Dakota Johnson memerankan Lowen, sedangkan Anne Hathaway dan Josh Hartnett masing-masing berperan sebagai Verity dan Jeremy Crawford dalam hubungan keluarga yang menyimpan banyak rahasia.