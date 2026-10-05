5 Review Film Verity yang Memikat Lewat Premis Misterius hingga Bintang Besar

Anne Hathaway dan Josh Hartnett dalam Verity (The Guardian)
JawaPos.com – Film Cerita menghadirkan Anne Hathaway, Josh Hartnett, dan Dakota Johnson dalam kisah misteri tentang seorang penulis yang diminta menjadi penulis bayangan bagi novelis terkenal.
Berikut 5 ulasan terhadap Verity yang dinilai dalam sejumlah aspek cerita justru membuat keseluruhan film kurang meyakinkan, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (4/10).
1. Premis Menarik, tetapi Pengembangannya Kurang Kuat
Film ini memiliki premis yang cukup menarik melalui kisah Lowen, penulis yang sedang berjuang dan mendapat tawaran untuk menyelesaikan karya Verity Crawford. Kehadiran Verity yang tidak dapat bergerak maupun berbicara serta ditemukannya manuskrip misterius menjadi dasar yang menjanjikan untuk membangun ketegangan.
Namun, perkembangan cerita secara bertahap dinilai kehilangan arah sehingga daya tarik awal tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir.
2. Karakter dan Misteri Tidak Digali Secara Maksimal
Dakota Johnson memerankan Lowen, sedangkan Anne Hathaway dan Josh Hartnett masing-masing berperan sebagai Verity dan Jeremy Crawford dalam hubungan keluarga yang menyimpan banyak rahasia.
Film sebenarnya memiliki sejumlah karakter dan situasi yang berpotensi memperkuat unsur misteri, termasuk keberadaan seorang perawat yang kemudian menghilang dari cerita. Akan tetapi, kurangnya penjelasan mengenai kondisi Verity dan beberapa karakter membuat alur terasa membingungkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022