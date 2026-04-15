Sischa Widya Maharani
15 April 2026, 15.39 WIB

Diduga Sindir CBX? Suho EXO Singgung Hasil Persidangan yang Picu Spekulasi

Suho EXO dalam acara The Ladder Game. (Koreaboo)

JawaPos.com - Kontroversi baru kembali muncul di antara anggota EXO dan sub unitnya yakni CBX setelah komentar Suho dalam variety show menjadi sorotan publik.
 
Dalam episode terbaru acara The Ladder Game EXO, Suho terlihat bercanda dengan D.O. yang kalah dalam permainan. 
 
Ia menyebutkan “12 kekalahan dari 12 pertandingan” sebagaimana dikutip dari Koreaboo.
 
Namun, pernyataan yang tampak seperti lelucon tersebut dengan cepat memicu reaksi dari penggemar. 
 
Banyak yang menilai bahwa kalimat tersebut terlalu spesifik dan berpotensi mengandung makna lain di baliknya.
 
Beberapa fans kemudian mengaitkan ucapan itu dengan konflik hukum yang melibatkan trio EXO CBX, yaitu Baekhyun, Chen dan Xiumin.
 
Seperti diketahui, CBX sebelumnya berselisih dengan SM Entertainment terkait masalah kontrak dan pembagian pendapatan. 
 
Dalam proses hukum tersebut, CBX dilaporkan mengalami kekalahan dalam sebagian besar tuntutan mereka yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di kalangan netizen.
 
Frasa “12 kekalahan” sendiri ternyata sudah cukup sering digunakan oleh pihak yang mengkritik CBX di media sosial. Hal inilah yang membuat komentar leader EXO dicurigai memiliki makna tersirat.
 
Perdebatan pun semakin meluas di kalangan fans. Banyak yang mempertanyakan apakah hubungan antar anggota EXO benar-benar masih solid setelah konflik tersebut.
 
Hingga saat ini, baik Suho maupun pihak agensi belum memberikan klarifikasi resmi terkait kontroversi tersebut.
 

