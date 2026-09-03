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Aulia Ramadhani
Kamis, 3 September 2026 | 19.41 WIB

Pengisi Acara Program Busking ‘The Listen 6’ Diumumkan! Ada Suho EXO, Jongho ATEEZ, dan Chuu

Pengisi Acara Program Busking ‘The Listen 6’. (Soompi) - Image

Pengisi Acara Program Busking ‘The Listen 6’. (Soompi)

JawaPos.com – Program milik SBS ‘The Listen’ kembali hadir untuk musim keenam dengan jajaran 14 vokalis papan atas, salah satunya Suho EXO.

Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), acara tersebut akan diramaikan oleh 14 artis seperti Lee Young Hyun, Tei, DK, Lee Seung Gi, Suho EXO, Lee Ye Joon.

Ada juga Yuju, Chuu, Jongho ATEEZ, Shin Ye Young, Kim Hee Jae, Park Ji Hyun, Song Min Jun, dan Lee Ye Ji.

Dengan berkembangnya musik di era sekarang, penggemar menantikan kejutan yang akan dihadirkan di musim ini.

Makin menarik, DK, Lee Ye Joon, dan Kim Hee Jae yang memimpin musim sebelumnya, kembali hadir untuk memandu acara ini.

Mereka akan bergabung dengan 11 wajah baru untuk menciptakan chemistry yang segar, pastinya lebih seru.

Nantinya para legenda industri musik Korea dan vokalis hebat yang sedang naik daun, akan menciptakan suasana baru.

Menariknya, musim baru ini diharapkan tidak hanya menampilkan pertunjukan solo, tetapi juga beragam kolaborasi serta harmoni grup yang istimewa.

Kemudian untuk lagu-lagu solo maupun grup yang dibawakan dalam acara ini juga akan dirilis secara resmi sebagai digital single bersamaan dengan penayangannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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