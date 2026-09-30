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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 16.56 WIB

PLEDIS Entertainment Ungkap Perkembangan Proses Hukum untuk Lindungi SEVENTEEN 

seventeen (x @soompi)

JawaPos.com – PLEDIS Entertainment berikan kabar mengenai langkah hukum untuk melindungi anggota SEVENTEEN dari berbagai tindakan yang dianggap melanggar hak artis.

Menurut laporan Soompi, agensi tersebut pada 30 Maret 2026 membagikan pembaruan mengenai proses hukum yang tengah berlangsung, termasuk kasus penyebaran informasi palsu, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga kebocoran informasi terkait aktivitas grup.

Salah satu perkembangan yang disampaikan berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik melalui informasi palsu.

Setelah penyelidikan aparat penegak hukum, seorang tersangka yang menyebarkan klaim palsu mengenai tindakan ilegal yang dilakukan salah satu artis dinyatakan memenuhi unsur pencemaran nama baik berdasarkan fakta palsu dan kasusnya telah diteruskan kepada jaksa.

PLEDIS juga menyatakan telah menyerahkan berbagai materi dan pendapat untuk mendukung proses hukum tersebut.

PLEDIS turut mengungkap perkembangan terkait sejumlah akun X yang selama ini disebut terus mengunggah pernyataan merendahkan dan informasi palsu mengenai anggota SEVENTEEN.

Pengadilan Amerika Serikat sebelumnya telah mengabulkan permohonan Section 1782 yang diajukan agensi, sehingga prosedur pengungkapan informasi melalui subpoena terhadap Google dan X dapat dilanjutkan melalui firma hukum yang ditunjuk perusahaan.

Selain itu, agensi menyoroti kasus kebocoran informasi rahasia mengenai album dan penampilan SEVENTEEN yang belum dirilis.

PLEDIS mengatakan akan terus mengumpulkan bukti dan mengajukan laporan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Agensi juga meminta penggemar melaporkan unggahan atau aktivitas yang melanggar hak artis melalui situs pelaporan pelanggaran hak artis HYBE agar dapat digunakan sebagai bagian dari proses hukum.

PLEDIS menegaskan bahwa perlindungan terhadap artis dilakukan secara berkelanjutan dengan pemantauan berbagai platform daring.

Agensi juga menyatakan tidak akan mengabaikan tindakan ilegal yang merugikan reputasi maupun kepentingan pribadi anggota SEVENTEEN, termasuk penyebaran rumor, informasi palsu, penghinaan, serta pelanggaran terhadap informasi pribadi.

PLEDIS kembali meminta dukungan penggemar dalam menjaga lingkungan yang lebih aman bagi SEVENTEEN. Laporan dari penggemar disebut menjadi salah satu sumber penting dalam proses pengumpulan bukti, sementara agensi berkomitmen melanjutkan langkah hukum terhadap kasus-kasus yang memenuhi unsur pelanggaran.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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