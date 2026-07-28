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Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.55 WIB

Pledis Konfirmasi Jadwal Wamil Dokyeom dan Vernon, SEVENTEEN Tambah Anggota Hiatus

Dokyeom dan vernon seventeen (x @oricon) - Image

Dokyeom dan vernon seventeen (x @oricon)

JawaPos.Com - SEVENTEEN bersiap melepas dua anggotanya untuk menjalani wajib militer. Dikutip dari dispatch, Pledis Entertainment mengumumkan melalui platform komunitas penggemar Weverse bahwa Dokyeom dan Vernon akan segera memulai kewajiban militer mereka sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Korea Selatan.

Dokyeom dijadwalkan menjalani wajib militer sebagai tentara aktif mulai 8 September. Pledis memastikan sang idol akan tetap menyelesaikan seluruh aktivitas yang telah dijadwalkan hingga hari keberangkatannya. Dengan demikian, para penggemar masih memiliki kesempatan untuk melihat penampilan Dokyeom dalam berbagai agenda resmi sebelum ia memasuki masa dinas.

Agensi menegaskan bahwa tidak akan ada acara khusus pada hari keberangkatan Dokyeom. Mengingat upacara masuk pusat pelatihan dihadiri banyak calon prajurit beserta keluarga mereka, penggemar diminta untuk tidak datang langsung ke lokasi demi menjaga ketertiban dan kenyamanan semua pihak.

Vernon akan memulai layanan alternatif pada 20 Agustus. Pledis turut meminta para penggemar untuk tidak mengunjungi lokasi tempat Vernon menjalankan tugasnya.

Meski keduanya akan menghentikan sementara aktivitas grup setelah mulai bertugas, agensi memastikan Dokyeom dan Vernon tetap telah menyiapkan berbagai konten agar bisa terus menyapa CARAT selama masa hiatus mereka.

Dengan bergabungnya Dokyeom dan Vernon, semakin banyak anggota SEVENTEEN yang tengah menjalankan kewajiban militer. Sebelumnya, Jeonghan telah menyelesaikan masa dinasnya dan resmi kembali bulan lalu, sementara Wonwoo, Hoshi, dan Woozi masih menjalani wajib militer.

Pledis pun berharap para penggemar terus memberikan dukungan agar Dokyeom dan Vernon dapat menyelesaikan tugas negara mereka dengan baik serta kembali dalam keadaan sehat.

Editor: Novia Tri Astuti
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