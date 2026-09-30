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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 16.53 WIB

TXT Umumkan Comeback November 2026 dengan Mini Album PERFECT STORM 

txt (x @soompi)

JawaPos.com – TXT umumkan tanggal comeback terbaru mereka. Menurut laporan Soompi, BIGHIT MUSIC mengonfirmasi pada 28 September bahwa Tomorrow X Together akan kembali dengan mini album kesembilan berjudul PERFECT STORM pada 16 November 2026.

PERFECT STORM akan menjadi rilisan baru TXT setelah perjalanan musik mereka sebelumnya. Mini album tersebut akan menghadirkan total enam lagu, meski daftar lagu dan detail mengenai masing-masing track belum diungkapkan oleh agensi. Informasi lebih lengkap akan dirilis secara bertahap melalui Weverse.

Comeback ini juga memiliki jadwal yang berdekatan dengan dimulainya tur dunia terbaru TXT. Grup yang beranggotakan Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai tersebut dijadwalkan membuka STEAL THE WIND melalui tiga konser di KSPO Dome, Seoul, pada 13 hingga 15 November 2026.

Hanya sehari setelah rangkaian konser pembuka tersebut berakhir, TXT akan merilis PERFECT STORM pada 16 November.

Urutan jadwal ini membuat para penggemar dapat menyaksikan penampilan TXT di panggung terlebih dahulu sebelum menyambut musik terbaru mereka.

Meski belum banyak detail yang dibagikan, judul PERFECT STORM langsung menarik perhatian karena menjadi identitas untuk mini album keenam lagu tersebut.

BIGHIT MUSIC juga belum mengungkap konsep visual, lagu utama, maupun jadwal promosi sehingga penggemar masih harus menantikan pengumuman berikutnya.

Dengan comeback yang telah ditetapkan pada November dan tur dunia yang dimulai hanya beberapa hari sebelumnya, akhir tahun 2026 akan menjadi periode penuh aktivitas bagi TXT.

PERFECT STORM dijadwalkan resmi dirilis pada 16 November 2026, sementara detail lengkap mini album akan diumumkan secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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