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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.36 WIB

Kwak Si-yang dan Yoo Ji-ae Lovelyz Akan Menikah November 2026 

kwak si yang dan yoo ji ae (dispatch)

 

JawaPos.com – Kwak Si-yang dan Yoo Ji-ae, membawa kabar bahagia dari kehidupan pribadi mereka.
 
Menurut laporan Dispatch, keduanya telah mantap melangkah ke jenjang pernikahan dan dijadwalkan menggelar upacara pernikahan pada November 2026 mendatang.
 
Hubungan keduanya diketahui telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Berbekal rasa cinta dan kepercayaan yang semakin kuat, Kwak Si-yang dan Yoo Ji-ae disebut telah sepakat membangun masa depan bersama.
 
Kabar tersebut sekaligus menandai babak baru bagi pasangan yang selama ini cukup tertutup mengenai kehidupan asmara mereka.
 
Pernikahan tersebut rencananya berlangsung secara tertutup di Seoul dengan lokasi yang belum diumumkan kepada publik.
 
Acara akan dibuat sederhana dan intim, hanya dihadiri keluarga dari kedua pihak, kerabat, serta orang-orang terdekat.
 
Keputusan tersebut menunjukkan keinginan pasangan untuk menikmati momen sakral tanpa sorotan berlebihan.
 
Pihak agensi turut meminta publik memberikan dukungan kepada keduanya menjelang hari bahagia.
 
Kwak Si-yang dan Yoo Ji-ae diharapkan dapat menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri dengan penuh kebahagiaan setelah memutuskan untuk melangkah bersama.
 
Di tengah persiapan menuju pernikahan, Kwak Si-yang juga tetap aktif menjalani aktivitasnya sebagai aktor. 
 
Ia akan tampil dalam drama akhir pekan Dating Other Than You yang dijadwalkan tayang perdana pada 12 September.
 
Drama tersebut juga akan tersedia secara bersamaan di lebih dari 240 negara melalui Amazon Prime Video.
 
Kabar pernikahan ini pun menambah daftar pasangan selebritas Korea yang memilih membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius.
 
Setelah sekitar satu tahun menjalin kasih, Kwak Si-yang dan Yoo Ji-ae kini bersiap menyambut kehidupan baru bersama pada November mendatang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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